Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die Senner Bezirksvertretung fordert den Stopp der so genannten Konsensplanung für den Weiterbau der Stadtbahnlinie 1 nach Sennestadt. Einstimmig lehnten die Politiker am Donnerstagabend die von Stadt und Mobiel in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW erarbeitete Planung ab. Statt dessen fordern sie eine „stadtbezirksverträgliche Stadtbahnplanung“. Die könnte auf einer älteren Variante basieren, die Stadt und Mobiel bislang geheim gehalten hatten.