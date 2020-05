Von Volker Zeiger

Dornberg (WB). Vielleicht wird jetzt was daraus: Die „Apfelbaumallee“ in Hoberge-Uerentrup soll auf Wunsch der Dornberger Bezirksvertreter in Hannes Wader-Weg benannt werden. Einziger Haken nach dem einstimmigen Beschluss in der Sitzung am Donnerstag: Noch untersagt eine Bielefelder Satzung es, öffentliche Straßen oder gar Pattwege mit den Namen noch lebender Menschen zu versehen. Das soll sich ändern, hoffen die Politiker.