Der deutschstämmige Bielefelder, der beim fast vier Monate dauernden Prozess zu den Vorwürfen schwieg, hatte nach den Feststellungen des Gerichts im Osten der Innenstadt einen Grundschüler zweimal in ein Gebüsch gelockt. Zur ersten Tat kam es in den Sommerferien 2018 auf einem Spielplatz an der Liebigstraße. Der zweite Übergriff fand am 2. August 2019 auf einem Bolzplatz an der Heckstraße statt. In beiden Fällen entblößte sich der 33-Jährige vor dem Jungen, manipulierte sein Glied und forderte das Kind auf, ihn zu schlagen. Im August vergangenen Jahres beobachteten Anwohner die Sextat, filmten den Täter und eilten dem Achtjährigen zu Hilfe.

Ein Polizist erkannte auf dem Handy-Tatvideo eines Zeugen den einschlägig vorbestraften Bielefelder wieder. Das kleine Opfer identifizierte auf Polizeibildern den Mann, bei dem eine Sexualtherapie erfolglos geblieben war. Der 33-Jährige wurde vier Tage nach der zweiten Tat festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Richterin Annelen Brock verwies bei ihrer Urteilsbegründung auf die „sehr bemerkenswerte Aussage“ des missbrauchten Grundschülers. Der Junge habe „plastisch und nachvollziehbar“ das Erlebte geschildert. Das Kind leide bis heute unter den Folgen, gebe sich teilweise selbst die Schuld am Geschehen, müsse wegen Schlafstörungen und Angst im Dunkeln therapeutisch behandelt werden, sagte die Richterin. Dem Angeklagten droht, sollte er je wieder als Kinderschänder in Erscheinung treten, der unbefristete Aufenthalt in einer geschlossenen Klinik für Sextäter.