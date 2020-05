Ein Wohnmobil ist in Brand geraten. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Ein Wohnmobil am Lindemann-Platz im Zentrum von Sennestadt ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Jugendzentrum Luna über und beschädigte dieses erheblich. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es könnte sich um Brandstiftung handeln.