Polizisten und Sanitäter stehen vor dem Haus, in dem die Schülerin niedergestochen wurde. Foto: Müller

Von Christian Althoff

Bielefeld (WB). Eine 14 Jahre alte Schülerin aus Bielefeld, die seit Ende April wegen versuchten Mordes an einer 15-Jährigen hinter Gittern saß, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. „Sie lebt jetzt in Bayern in einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung” sagt Staatsanwältin Claudia Bosse, die die Ermittlungen leitet.