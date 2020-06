Bielefeld (WB/abe). Über die Sitzbänke in schwarz-gelben Farben in der Mitte des Bistros werden die Bielefelder schmunzelnd hinwegsehen müssen. Vielleicht sollte sich der Betreiber noch einmal Gedanken machen, ob zumindest unter fußballerischen Aspekten die Farben Schwarz, Weiß und Blau nicht doch passender wären. Denn schließlich eröffnet die Burger-Kette „Peter Pane“ am Donnerstag nicht in Dortmund, sondern in der – aller Voraussicht nach – künftigen Fußball-Bundesliga-Stadt Bielefeld. Kleinere Mädels werden die Farben toll finden, erinnern sie doch stark an die bekannte TV-Biene Maja.