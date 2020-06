Siebtklässler Alrik (12) lässt sich in der Hans-Ehrenberg-Schule von Koch Michael Gurschinski (von links) belegte Brötchen servieren. Der Eröffnung der neuen Mensa und Cafeteria haben auch Schulleiterin Ute Wilmsmeier, die Mensa-Mitarbeiter Corinna Brakat, Aylin Serin und Statis Plakatos sowie Konrektor Christian Budde lange entgegen gefiebert. Foto: Thomas F. Starke

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Nach rund zehn Jahren Vorplanung kann die Hans-Ehrenberg-Schule an diesem Donnerstag ihre neue Mensa und Cafeteria eröffnen. Mit Baukosten von 1,1 Millionen Euro schafft das Gymnasium in Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen eine Punktlandung, ebenso beim Eigenanteil von zehn Prozent, der mit Hilfe des Fördervereins in den vergangenen Jahren zusammengetragen wurde.