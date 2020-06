Die Kreuzung zur Amtmann-Bullrich-Straße blieb für den Auto- und Busverkehr bis in den späten Nachmittag nur bedingt passierbar. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Heepen mit einem Auto zusammengestoßen. Die 47-Jährige Bielefelderin wurde beim Sturz auf die Straße schwer verletzt. Auch Rettungshubschrauber Christoph 13 kam zum Einsatz.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Eine 38-Jährige Autofahrerin aus Lemgo und ihr Kleinkind fuhren in einem BMW-Kombi die Altenhagener Straße in Richtung Heepen. Die 38-Jährige bog an der Kreuzung zur Amtmann-Bullrich-Straße nach rechts ab und folgte dem Straßenverlauf der Altenhagener Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, welche die Altenhagener Straße querte.

Rettungshubschrauber Christoph 13 landete auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Foto: Christian Müller Rettungshubschrauber Christoph 13 landete auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Foto: Christian Müller

Beim Sturz von ihrem E-Bike zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu, Mutter und Kind kamen mit dem Schrecken davon. Ein Ersthelfer hielt mit seinem Auto an, betreute die 47-Jährige und alarmierte die Retter. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 eingeflogen, der auf dem Netto-Parkplatz landete und für Aufsehen sorgte. Nach medizinischer Versorgung kam die Bielefelderin unter Begleitung des Notarztes mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Kreuzung blieb für den Auto- und Busverkehr bis in den späten Nachmittag nur bedingt passierbar. Wie die Polizei mitteilte entstand geringer dreistelliger Sachschaden. Den genauen Unfallhergang müssen die Beamten nun ermitteln. Ersten Erkenntnissen zufolge krachte die Bielefelderin in die hintere Seite des BMW.