Bielefeld/Gütersloh/Brakel (WB/cm). Eine 67-Jährige Autofahrerin ist am Freitagvormittag auf der Bergstraße in Bielefeld mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen und auf eine Wiese geschleudert. Der Kleinwagen der Frau blieb auf dem Dach liegen. Die Gütersloherin gab gegenüber der Polizei an, dass die Bremsen an dem Wagen versagt hätten.