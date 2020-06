Köln/Bielefeld (WB). Eine Mutter (42) aus Köln hat in der Nacht zu Freitag gleich für zwei Polizeieinsätze gesorgt. Erst ließ sie ihre minderjährigen Kinder unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung in Köln-Buchforst zurück, dann verursachte sie auf der A 1 einen Verkehrsunfall und ließ ihren Wagen einfach auf der Fahrbahn zurück.