Nach dem Polizeieinsatz am Kesselbrink gegen Schwarzafrikaner zogen am Sonntag 700 Menschen durch Bielefeld und warfen der Polizei Rassismus vor. Hier knien Demo-Teilnehmer zu Ehren des ermordeten US-Afroamerikaners George Floyd. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/hz). Bei einem Polizeieinsatz in Bielefeld am späten Samstag gegen mutmaßliche schwarzafrikanische Drogendealer vor der Volksbank am Kesselbrink hat es Tumulte gegeben. Polizisten seien zwischen 23 und 23.30 Uhr von etwa 50, brüllenden Personen bedroht und mit Flaschen beschmissen worden, sagte Polizeisprecher Knut Packmohr.