Dabei wurden die Beamten von rund 50 Personen angebrüllt und mit Flaschen beworfen. Sie warfen der Polizei Rassismus vor. Ein größerer Polizeieinsatz war die Folge. Von der Festnahme des polizeibekannten Mannes existieren Bilder im sozialen Netzwerk Instagram. Ob die Einsatzkräfte ihrerseits den Vorfall mit ihren Bodycams gefilmt haben, konnte Polizei-Sprecher Knut Packmohr nicht bestätigen.

Mehmet Ali Ölmez, Viola Obasohan und Murisa Adilovic vom Integrationsrat sehen jetzt Polizeipräsidentin Katharina Giere in der Pflicht. Sie habe eine besondere Verantwortung bei der Aufklärung des Vorfalls. „Das Problem ist institutioneller Rassismus. Die Vorfälle beweisen erneut, dass Rassismus ein tödliches Gift ist, das mit allen demokratischen Mitteln bekämpft werden muss“, heißt es in der Erklärung des Integrationsrates, der offiziellen Vertretung der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bei der Stadt Bielefeld.

Jasmin Wahl-Schwentker, FDP-Sprecherin im Rat, ist dagegen beunruhigt, dass die Tötung von George Floyd durch US-Polizisten missbraucht werde, um die Polizei in Deutschland in ein schiefes Licht zu rücken: „Unsere Polizei hat am Kesselbrink wahrlich keine einfache Aufgabe. Wenn jetzt polizeibekannte Personen nicht mehr kontrolliert werden könnten, weil sonst Rassismusvorwürfe im Raum stehen, würde die Sicherheit leiden.“

Racial Profiling sei auch hierzulande auf der Tagesordnung, meinen wiederum die Sprecher des Integrationsrates. „Immer wieder decken Medien rechtsextreme Umtriebe in Polizei- und Bundeswehrkreisen auf. Dem Rassismus kann nicht allein durch Stärkung der Sicherheitsbehörden etwas entgegengesetzt werden. Insbesondere dann nicht, wenn diese offensichtlich immer wieder durch einen rassistisch getrübten Blick auffallen.“

Die FDP wünscht sich gerade jetzt Rückendeckung für die Beamten auch von der Stadtspitze. Es gehöre zum Wesen des staatlichen Gewaltmonopols, dass wer sich Anweisungen der Polizei widersetzt, mit angemessenen Zwangsmaßnahmen rechnen müsse. Wahl-Schwentker: „Wir dürfen jetzt nicht linksradikalen Kräften auf den Leim gehen, die die gegenwärtigen Proteste gegen die lenken will, die ihren Kopf für unsere Sicherheit hinhalten.“

Der Integrationsrat schlägt unterdessen unabhängige Anlaufstellen für Betroffene in den Kommunen vor, in denen rassistische Vorfälle gemeldet und untersucht werden könnten.