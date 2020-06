In diesem Bereich der Artur-Ladebeck-Straße gilt tagsüber Tempo 30. Tausende Autofahrer haben das zuletzt ignoriert und sind geblitzt worden. Foto: Pierel

Bielefeld (WB/mp). Viele der Autofahrer, die in den kommenden Tagen einen Bußgeldbescheid zugesandt bekommen, sind wahrscheinlich auf der Artur-Ladebeck-Straße mit überhöhtem Tempo geblitzt worden. Dort hat das mobile Radargerät Guntram innerhalb einer einzigen Woche mehrere tausend Mal ausgelöst.

In Gadderbaum wird oft zu schnell gefahren – vor allem stadteinwärtes, Höhe Shell-Tankstelle am Restaurant „Glück und Seligkeit“: Raser ist dort neuerdings sogar schon, wer den genannten Bereich tagsüber mit Tempo 50 passiert. Denn seit Herbst 2019 gilt auf diesem kurzen Teilstück der Artur-Ladebeck-Straße tatsächlich Tempo 30. Nur nachts und an Wochenenden darf dort noch maximal 50 km/h schnell gefahren werden.

Dass Autofahrer die neue Beschilderung, die auch die Schüler der nahen Martinschule besser schützen soll, offenbar kaum wahrnehmen, ist nicht nur Anwohnern aufgefallen. Jetzt belegt auch Guntram die häufige Missachtung der geänderten Verkehrsvorschrift: Eine Woche lang war das mobile Radargerät auf dem Grundstück der Tankstelle platziert „und hat dort viele Fotos gemacht“, berichtet Norman Rosenland vom Bielefelder Ordnungsamt gelassen.

Auswertung der Daten dauert noch

Er beschreibt die Verkehrssituation vor Ort als „sehr auffällig“ und schätzt die Zahl der Vergehen auf 5000 bis 6000. Manch ein Fahrverbot wird dabei sein. Die Auswertung der Daten sei in vollem Gange, werde aber frühestens Ende dieser Woche abgeschlossen, sagt Rosenland.

Derweil ist Blitzgerät Guntram umgezogen: Es steht aktuell an der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Sennestadt – auf Höhe des Geschäftes mit der Hausnummer 148.