Wichtige Hygienevorschrift in der Kita Nestfalken: An der Anzahl der Klammern ist leicht zu erkennen, wie viele Eltern mit ihren Kindern gerade im Eingangsbereich sind. Das zeigt Alva (3), die hier von ihrer Mutter Katja Topal abgeholt wird. Foto: Bernhard Pierel

Von Markus Poch

Bielefeld (WB). „Kein Weinen, kein Schreien, kein Ausflippen – unser Neuanfang hat super geklappt“, sagt Daniela Kretzschmar. Die 45-Jährige leitet die 2014 ins Leben gerufene Kindertagesstätte Nestfalken an der Bielsteinstraße 7. Dort sind am Montag 55 von insgesamt 13.400 Bielefelder Kita-Kindern nach zwölfwöchiger Corona-Pause harmonisch in den zunächst bis zum 31. August befristeten eingeschränkten Regelbetrieb gestartet – und mit ihnen 14 pädagogische Fachkräfte.