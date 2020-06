Von Christian Müller

»Das wäre besonders ärgerlich, nachdem die Kindergärten heute wieder öffnen dürfen. Wir versuchen, die Bombenentschärfung nicht vor 16 bis 17 Uhr durchzuführen, damit die Kinder nicht vorher abgeholt werden müssen.«

Anfang April wurden die Anträge gestellt, das geplante Baugebiet auf Blindgänger abzusuchen. Bei den zeitnah erfolgten Sondierungen und Bohrungen wurden insgesamt sechs Anomalien im Boden festgestellt, die auf Blindgänger hindeuteten. Auf Luftbildern werteten die Spezialisten Einschlagstellen ohne Krater aus und stellten mehrere Verdachtspunkte fest.

Ein Bagger am Fundort an der Schrebergartensiedlung.

Im Zuge der Überprüfungen wurden direkt an der Jöllheide alte Gussrohre gefunden, die nicht zugeordnet werden konnten. Dabei handele es sich vermutlich um alte Wasserleitungen. Bedingt durch die Corona-Zeit stockten die Arbeiten, da die Zuständigen abklären mussten, wie man die betroffenen Anwohner während einer Evakuierung unterbringt.

Am Montag wurden an zwei Verdachtspunkten zwei Bomben gefunden, erklärte Karl-Heinz Clemens. »Von ihnen ging keine Gefahr aus, da die Bomben nach dem Abwurf auf Findlingen aufgeschlagen waren und zerschellten. Die großen Fragmente hatten wir geborgen und abgefahren. Eine dritte Bombe muss am Dienstag entschärft werden.«

Dabei handelt es sich um eine 125 Kilogramm schwere Bombe amerikanischer Bauart, dessen Spitze nach oben zeigt. Sie steckt in etwa drei Metern Tiefe in leichter Schräglage. Da der Bodenzünder in der Erde steckt, müssen die Entschärfer unter die Bombe gelangen, um sie zu entschärfen. Sie liegt an der Schrebergartensiedlung in der Nähe des Bahndammes.

Es ist davon auszugehen, dass neben der Kindertagesstätte auch Wohnhäuser in der Steubenstraße und Auf der großen Heide geräumt werden müssen. Freiwillige Feuerwehren in der Stadt erhielten bereits einen Voralarm, um bei der Evakuierung zu unterstützen. Die Kanalbauarbeiten, die derzeit noch auf dem Feld andauern, werden gegen Mittag eingestellt. Auch der Bahnverkehr soll während der Entschärfung ruhen. Von der Bombe geht derzeit keine Gefahr aus. Die Feuerwehr informierte gegen 12 Uhr über die geplante Evakuierung. Über die Warn-App NINA wurde mitgeteilt, dass die Evakuierung gegen 15 Uhr starten solle.

Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner schlüpfen, wenn möglich, bitte bei Freunden oder Verwandten unter. Eine Betreuungsstelle wird zwar eingerichtet, doch soll diese wegen der Corona-Pandemie nur genutzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.

Nach Angaben der Stadt sind folgende Straßen und Häuser betroffen: Auf der Großen Heide (Hausnummern 31, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52) Jöllheide (Hausnummern 14, 30), Schillerstraße (Hausnummern 63b, 63c, 73a), Steubenstraße (Hausnummern 9, 9a, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 13, 13a, 13b, 15,15a, 15b, 17, 17a, 17b, 18, 19, 19a, 19b, 20, 20a, 20b, 22).

Allgemeine Auskünfte gibt es unter der Hotline-Nummer 0521/518000.