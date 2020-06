Die vier Jungstörche in ihrem Nest in Olderdissen. Droht Gefahr, fallen die Tiere in eine Schockstarre und legen sich flach auf den Bauch. Mit ihnen wurde auch der Storchennachwuchs in der Johannis­bachaue und auf dem Hof Quakernack beringt.

Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Die Jungstörche in der Johannisbachaue, im Tierpark Olderdissen und auf dem Hof Quakernack sind am Dienstag beringt worden. Die Beringung gehört zu den Standardmethoden ornithologischer Forschung. Neben dem Zugverhalten und den Zugwegen geben sie auch Aufschluss über das Ansiedlungsmuster der Jungtiere, über ihre Lebenserwartungen, die Ortstreue, die Veränderung des Zugverhaltens und über Todesursachen.

Die spektakulär aussehende Aktion zog am Nachmittag die Blicke der Tierparkbesucher auf sich. Durchgeführt wurde die Kennzeichnung der Weißstörche von dem Recklinghauser Ornithologen Michael Jöbges, der sich mittels eines Hubwagens der Stadtwerke an das Nest der Vögel heranbringen ließ.

Olderdissen: Störche werden beringt Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

„Die Beringung geht sehr schnell vonstatten. Die Störche fallen in eine Schockstarre und liegen ausgestreckt auf dem Bauch“, erklärt der Bielefelder Storchenexperte Hans-Dieter Prester. Die fünfstelligen Nummern verlaufen in senkrechter Folge am Bein des Storches entlang und können mit einem Spektiv gut abgelesen werden.

Storchen-Paar überwintert in Spanien

So weiß man zum Beispiel, dass das Olderdisser Storchenpaar, das im vierten Jahr auf dem Scheunendach im Tierpark seine Jungen aufzieht , in Spanien überwintert – jeder für sich, versteht sich. Erst im Frühling vereint sich das Paar wieder.

Die Beringung erfolgt in der sechsten Woche, rechtzeitig bevor die Jungen flügge werden. „In der achten Woche beginnen sie mit ihren Flugübungen, indem sie aufspringen und sich kurz in der Luft halten. In der zehnten Wochen können sie fliegen“, weiß Prester, der die Störche in der Johannis­bachaue betreut.

Wie Michael Jöbges betont, hat sich der Bestand in den vergangenen Jahren wunderbar entwickelt. „Im Jahr 2019 haben wir in NRW 400 Brutpaare und 800 Jungtiere gezählt“, berichtet Jöbges, der eine Arbeitsgruppe zum Wiederaufbau der Storchenpopulation leitet und in dieser Funktion mehrere Tage im Jahr ehrenamtlich unterwegs ist, um Jungstörche zu beringen.

„Tiere haben sich an den Klimawandel angepasst“

Der Bruterfolg beruht im Wesentlichen auf einem ausreichenden Nahrungsangebot, das trotz der Trockenheit der vergangenen Jahre immer noch reichlich vorhanden ist. So ernähren sich Weißstörche nicht mehr ausschließlich von Amphibien und Reptilien, sondern auch von Mäusen, Regenwürmern und Käfern. „Das Nahrungsspektrum hat sich verändert, die Tiere haben sich an den Klimawandel angepasst. Früher gab es mehr Feuchtgebiete“, sagt Jöbges.

Trotz Nahrungsanpassung ist im August das Angebot aufgebraucht. „Blieben die Störche früher bis Ende August, so verlassen sie nun schon Ende Juli ihr Sommerquartier“, weiß Tierparkchef Herbert Linnemann.

Gleichwohl geht es den Tieren in Bielefeld gut. Jedes Paar hat vier Jungtiere ausgebrütet. Das sind doppelt so viele wie der Jahresdurchschnitt in NRW im Jahr 2019.