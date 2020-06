Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Wie tief die Gräben in der Bielefelder Verkehrspolitik inzwischen sind, wurde am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss des Rates erneut deutlich. Dort stand das Radverkehrskonzept der Stadt zur Abstimmung.

Für die einen ein „erster Schritt zu einem gleichberechtigten Miteinander der Verkehrsarten“ (Michael Gugat, Lokaldemokraten), für die anderen „reine Ideologie“ (Simon Lange, CDU). Am Ende wurde das Konzept mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken verabschiedet. CDU, „Bielefelder Mitte“ und FDP votierten dagegen.

Die Stadt hat sich den Bypad-Zielen verschrieben. Bypad steht für „Bicycle Policy Audit“. Frei übersetzt bedeutet das eine Art Fahrrad-Qualitätsmanagement, dem sich Bielefeld 2016 verpflichtet hat. Dazu wiederum gehört das Radverkehrskonzept. Darin wird beschrieben, wie das Radnetz ausgebaut werden soll. Einfließen wird auch, was die Stadt jetzt mit den Initiatoren des Radentscheid-Bürgerbegehrens vereinbaren will, etwa den Bau von jährlich zehn Kilometern neuer Fahrradstraßen oder den radgerechten Umbau von Verkehrsknotenpunkten (diese Zeitung berichtete).

„Über Jahrzehnte wurde nur der Autoverkehr gefördert“

„Über Jahrzehnte wurde in dieser Stadt nur der Autoverkehr gefördert“, sagte Sven Frischemeier (SPD). Jetzt hätten sich mehr als 26.000 Bielefelder dem Radentscheid und seinen Forderungen für einen verbesserten Radverkehr angeschlossen. Dem müsse nun auch Rechnung getragen werden.

Ralf Nettelstroth (CDU) stellte dagegen in den Raum, ob methodisch richtig vorgegangen werde, wenn die Verkehrsträger, also Rad, Fußgänger ÖPNV und motorisierter Individualverkehr isoliert voneinander betrachtet würden. Wichtiger sei eine ganzheitliche Betrachtung, aus der dann Rückschlüsse gezogen werden sollten.

Als Beispiel nannte er den Millionenaufwand, der betrieben werden müsse, um nur wenige Menschen mehr für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. Da sei eine Vorgabe wie ein 25-Prozent-Anteil je Verkehrsart nur hinderlich. Simon Lange verwies auf die Osningstraße, die für den Autoverkehr zurückgebaut worden sei und wo es sich nun täglich staue.

2021 wird zur Stunde der Wahrheit

Christian Heißenberg (Bürgernähe) warf der Union vor, sich mit den inhaltlichen Zielen des Radverkehrsplans nie im Detail auseinandergesetzt zu haben. Es sei an der Zeit, Mobilität neu zu denken, so Jens Julkowski-Keppler (Grüne). Am Feinschliff wollte die Ausschuss-Mehrheit aber dann doch nichts mehr ändern. Der Vorschlag der FDP fiel durch, Alternativrouten für Radler an den großen Ausfallstraßen zu schaffen. Die müssten wie die Autofahrer die Möglichkeit haben, auch auf diesen Hauptrouten in die Stadt zu kommen.

Planungsdezernent Gregor Moss, versuchte dann doch noch eine Annäherung der Positionen zu erreichen. Wenngleich: „Große Hoffnung habe ich da nicht“, so der Dezernent. Im kommenden Jahr komme es darauf an, die unterschiedlichen Konzepte für Radfahrer, Fußgänger, den ÖPNV und den Autoverkehr, die dann vorlägen, miteinander „abzugleichen.“ 2021 werde „zur Stunde der Wahrheit“, wie die Mobilitätswende am Ende ausgestaltet werde.