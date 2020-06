Anlieger und Initiatoren des Runden Tisches sind gegen die Art der Bebauung des alten Marktplatzes Schildesche in der Form, wie sie politisch beschlossen ist. Von links: Heinrich Feldmann, Stefan Haase, Peter Bolk, Norbert Deutschmann, Dieter Reinecke, Jürgen Reinecke und Amely Reinecke. Sie legen eigene Pläne vor und wollen diese berücksichtigt sehen. Foto: Volker Zeiger

Von Volker Zeiger

Zurzeit befindet sich das im März von der Bezirksvertretung Schildesche und dem Stadtentwicklungsausschuss befürwortete Planaufstellungsverfahren im Stadium der Öffentlichkeitsbeteiligung. Bis 3. Juli dürfen zum Bebauungsplan Nr. II/2/14.03 Anregungen und Einwände vorgebracht werden. Widerspruch kommt in der Phase, wie Anwohner ankündigen, aus der direkten Nachbarschaft: Es sind Teilnehmer des vor vier Jahren einberufenen Runden Tisches, der sich seither gegen eine massive Bebauung des 6400 Quadratmeter großen Geländes sträubt.

Eigene Vorschläge nicht berücksichtigt

Kaum war der Bebauungsplan-Beschluss Anfang Juni veröffentlicht worden, sahen die Teilnehmer des Runden Tisches genauer hin und stellten fest: „Die Planung sieht eine U-Form der Bebauung vor“. Die widerspreche dem, was im Mai als Bürgerinformation auf der Webseite des Bauamtes zu sehen war: Zwei Varianten waren es da noch. Die eine bestand aus Vorschlägen des Runden Tisches. Variante zwei zeigte einen im nördlichen Bereich vertikal ausgerichteten Baukörper, im Bereich zur Niederfeldstraße einen horizontal eingezeichneten Baukörper. Anwohnersprecher Jürgen Reinecke erfuhr, wie er sagte, Ende Mai vom Bauamt, dass diese Variante im Bebauungsplan weiter verfolgt werde.

„Mit hohem zeitlichen Aufwand und unter Einbeziehung der Ratschläge von Experten“ erstellten die Anwohner schließlich einen neuen Planungsentwurf, der sowohl die im Stadtentwicklungsausschuss diskutierten Positionen als auch die beschlossenen Ergebnisse des Runden Tisches und der Anlieger aufnimmt, teilt Reinecke mit. Warum dieser aber von der Politik „nicht ansatzweise berücksichtigt wurde, ist für uns absolut unverständlich und unakzeptabel“.

Anwohner befürchten „Bauklotz“

Kritisiert werden von den Anwohnern der geplante „Bauklotz“ anstelle einer aufgelockerten Bebauung, das Abholzen zweier alter Bäume am Spielplatz und vier weiterer, ebenfalls erhaltenswerter Bäume an der östlichen Seite. Unverständlich sei, warum die vorhandene Grünfläche und der Spielplatz von aktuell 2100 Quadratmetern Fläche um ein Drittel verkleinert werden, die zu versiegelnde Fläche entgegen der Entwurfsplanung des Runden Tisches vergrößert wurde. Außerdem stünden weniger Parkplätze zur Verfügung.

Der ebenfalls beim Runden Tisch aktive Norbert Deutschmann sagt: „Ich finde es skandalös, wie man auf die Idee kommen kann, diesen Platz verkleinern zu wollen.“ Es gebe in der näheren Umgebung keinen weiteren Spielplatz. Zudem werde sich durch den Bau von 24 familiengerechten Wohnungen auf dem Marktplatz die Zahl der Kinder noch erhöhen.

Weitere Kritik an der bestehenden Planung äußert Familie Reinecke: Das Baufenster sei um 100 Prozent vergrößert worden, es reiche bis auf drei Meter Abstand an den Baumbestand heran, an dem sich künftig ein 43 Meter langes Gebäude entlang ziehe.

Ortsbegehung gefordert

Mitglieder des Runden Tisches und Anlieger hoffen darauf, dass die örtlichen Politiker die jüngsten Einwände und Alternativplanungen begutachten. Befürwortet werde eine Ortsbegehung, die mit Vertretern der Fraktionen noch zu planen sei. Sollte überhaupt keine Resonanz kommen, schüre das nur Politikverdrossenheit. „Man fragt sich als Betroffener, ob sich alle Bemühungen und das ganze Engagement wirklich lohnen, wenn die Politik ohnehin ihr eigenes Ding durchzieht“, sagt Jürgen Reinecke.

Das Bauamt weist unterdessen darauf hin, dass Anwohner im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Stellung nehmen und Anregungen abgeben können. Nach dem Abwägungsprozess durch die Verwaltung werden die Ergebnisse den Politikern vorgelegt, sagte Arne Steinriede aus der Abteilung „Planen und Bauen West“ stellvertretend für Projektmanagerin Anette Mosig, die mit der Marktplatzbebauung befasst ist. Warum der jüngste Planungsentwurf der Anwohner außen vor blieb, dazu gab es keine Stellungnahme des Bauamtes.