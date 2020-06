Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Sagen, was ist. Das war das Motto von „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein. Sagen, was ist. Das hat auch Bielefelds Polizeipräsidentin Katharina Giere am Donnerstag im Hauptausschuss des Rates getan.

Schnörkellos hat sie die Situation auf dem Kesselbrink geschildert. Wie mit der Zuwanderung ab 2015 dort auch die Kriminalität gestiegen ist. Wie Afrikaner und Albaner um die Vormacht im Drogenhandel ringen. Dass sie dabei aggressiver und raumgreifender würden, Anwohner und Geschäftsleute nicht selten offen bedrohten.

Da blieb wenig Raum für Relativierungen und Beschönigungen. Der Kesselbrink ist neben der Tüte, dem Stadtbahnzugang am Hauptbahnhof, der Drogen-Hotspot in Bielefeld. Auch diese Seite muss betrachtet werden, wenn nach einer Polizeikontrolle auf dem Platz, bei der am vergangenen Samstag ein Afrikaner festgenommen wurde, der Rassismus-Vorwurf im Raum steht.

Giere hat ebenfalls betont, dass die Polizei die Szene nicht komplett vom Kesselbrink vertreiben will und kann, weil dies bedeuten würde, dass sie dann in die umliegenden Wohnquartiere oder in den Ravensberger Park auswiche. Und Giere hat Verwaltung und Politik in die Pflicht genommen. Allein könne die Polizei das Problem nicht lösen. Da müssen also Ordnungsamt und Sozialarbeiter ran. Denn, so die Polizeipräsidentin, der Kesselbrink müsse ein Ort für alle Bielefelder bleiben.

Sagen, was ist. Das war die Botschaft vom Donnerstag. Bloß nicht länger verschwurbelt drumrumreden. Die Bielefelder vertragen Ehrlichkeit besser als Schönfärberei.