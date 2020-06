Rund 700 haben am Samstag in Bielefeld gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Foto: Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Mehrere hundert Menschen sind am Samstag in Bielefeld auf die Straße gegangen um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Die Veranstaltung, an der verschiedene linkspolitische Aktivisten teilnahmen, lief laut Polizei friedlich ab.