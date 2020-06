Weil Stickstoff ausgetreten war, war die Feuerwehr am Sonntagmorgen bei der Firma MM Graphia in Einsatz. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen in den Süden der Stadt aus. Der Pförtner des Verpackungsunternehmens MM Graphia meldete in der Leitstelle, dass Stickstoff aus einem Gastank ausgetreten war. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.