Bielefeld/Minden (WB/cm/LaRo/dpa). Der starke Regen hat am Sonntag auf Fernstraßen in OWL zu zahlreichen Unfällen durch Aquaplaning geführt. Die Autobahnpolizei Bielefeld meldete bis Sonntagabend 30 Unfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich, bei denen 13 Menschen verletzt wurden.