In das Altstadt-Hufeisen soll mit einem Kfz nur noch einfahren, wer es unbedingt muss. Nach den Vorstellungen des Paprika-Bündnisses soll die Zufahrt künftig über versenkbare Poller geregelt werden. Das Ziel: mehr Aufenthaltsqualität. Foto: Thomas F. Starke

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Nicht notwendiger Verkehr soll aus dem Altstadt-Hufeisen herausgenommen werden. Das Paprika-Bündnis aus SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokraten will am kommenden Donnerstag im Rat ein Konzept dazu in Auftrag geben. Geregelt werden könnte die Zufahrt künftig beispielsweise über versenkbare Poller. Bis Mitte 2022 soll das Konzept umgesetzt werden. Geschätzte Kosten: rund 1,5 Millionen Euro.

Aufbauend auf den Planungen zur weiteren Verkehrsberuhigung und der Erhöhung der allgemeinen Sicherheit sollen „im und am Altstadt-Hufeisen“ weitere Maßnahmen ergriffen werden, „um diesen Bereich der Innenstadt attraktiver, nachhaltiger und sicherer zu gestalten“, heißt es in dem Antrag. Durch die Herausnahme von nicht notwendigem Durchgangsverkehr und der Reduzierung von nicht notwendigen Quell- und Zielverkehren ergäben sich Möglichkeiten für eine „neue, bessere Aufenthaltsqualität in einem urbanen Raum.“

Starker Parksuchverkehr

Ritterstraße, die Straße „Am Bach“, Altstädter Kirchstraße oder Notpfortenstraße nehmen aktuell das Gros des Altstadtverkehrs auf. Nach wie vor gibt es in diesen Bereichen auch Parkplätze, die gern von Altstadt-Kunden genutzt werden, um in den angrenzenden Geschäften ihre Einkäufe zu erledigen. Allerdings sind die Parkplätze meist belegt. Es entsteht Parksuchverkehr. Und abends und an den Wochenenden wird schon mal gern mit PS-starken Boliden durch die Altstadtstraße „gecruist“.

Mit „modalen Filtern“ soll dies künftig verhindert werden. Unter diesen Fachbegriff fallen zum Beispiel Pollersysteme. Mit Hilfe von Zufahrtserlaubnissen und versenkbaren Pollern könnten Zufahrten auf das Notwendige, etwa auf Lieferverkehre, beschränkt werden, finden die Paprika-Politiker. Bei größeren Veranstaltungen wie dem Wein- oder Weihnachtsmarkt ließen sich Ein- und Ausfahrten besser regeln.

Mit einem reduzierten Kfz-Aufkommen sei es aus verkehrsplanerischer und städteplanerischer Sicht möglich, die Urbanität und Aufenthaltsqualität des Hufeisens deutlich zu erhöhen, sind die Bündnispartner überzeugt. Neue Begegnungszonen könnten entstehen, mehr Sondernutzungsflächen, etwa für gastronomische Betriebe eingerichtet werden. Die Politiker denken auch an „geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen im Fahrbahnbereich“. Dies könnten Bepflanzungen sein oder zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Räder. Eingerichtet werden könnten Lieferzonen für Teilnehmer an einem Citylogistik-System oder weitere Einzelhändler.

1,5 Millionen Euro Kosten

In das Konzept sollen bereits beschlossene Neuplanungen mit einbezogen werden, wie beispielsweise die Flächen zwischen der Kunsthalle und Kunstforum Hermann Stenner. Die rund 1,5 Millionen Euro für die Umsetzung sollen nach und nach bis 2022 im Haushalt bereitgestellt werden. Paprika sieht auch einen Personal-Mehrbedarf. Eine Ingenieursstelle soll für das Projekt auf zwei Jahre befristet geschaffen werden. In dem Antrag wird die Verwaltung gebeten, zu prüfen, ob eine Gesamt- oder Teilfinanzierung der Maßnahmen durch Fördermittel möglich ist.

Der Punkt „modale Filter im Altstadt-Hufeisen“ war von der Verwaltung bereits auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gesetzt worden, wurde dann aber wieder heruntergenommen. Offenbar ist im Technischen Rathaus bereits über ähnliche Vorschläge nachgedacht worden. Jetzt tauchen sie als Antrag des Paprika-Bündnisses in der Ratssitzung auf.

Schranken in den 90er Jahren

Zufahrtbeschränkungen zur Altstadt hatte es bereits Anfang der 90er Jahre gegeben. Damals waren Schranken installiert wordene, die jeweils in den Abendstunden geschlossen wurden. Das Konzept war später jedoch aufgegeben worden.