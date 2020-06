Das Landgericht in Bielefeld. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bielefeld (WB/hz). Ein Verbrechen, das zu Weihnachten vergangenen Jahres für Entsetzen in Bielefeld gesorgt hatte, wird von diesem Dienstag an vor einem Schwurgericht des Bielefelder Landgerichtes verhandelt. In der Nacht zum 23. Dezember wurde die Supermarkt-Verkäuferin Christina F. in ihrer Wohnung an der Bremer Straße erwürgt. Ihr Nachbar soll sich an der grell blinkenden Festbeleuchtung gestört haben.

Staatsanwalt Christoph Mackel hat Ulf T. (59), den ehemaligen Nachbarn der Toten, wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen angeklagt. Der Mann soll ein Stalker sein. „Er hat ein gestörtes Verhältnis zu Frauen, hat sie verfolgt und verängstigt”, sagte Staatsanwalt Mackel. Der Mann habe nicht auf normalem Wege Kontakt zu ­Frauen aufnehmen können.

Die Anklage gegen den in Untersuchungshaft sitzenden 59-Jährigen geht von folgendem Sachverhalt aus. Ulf T. soll die 34-Jährige gestalkt haben, weil angeblich ihr Hund zu laut gebellt, die Frau zu laut Musik gehört und ihre Weihnachtsbeleuchtung zu grell geblinkt haben soll. Am Abend des 23. Dezember eskalierte dann die Situation.

Gegen 21 Uhr am Tag vor Heiligabend kam es zum ersten Streit zwischen den Nachbarn. Der Bielefelder drang dann gegen 23 Uhr beim zweiten Aufeinandertreffen in die Wohnung von Christina F. ein, mit der er Tür an Tür lebte. „Er ist direkt über die Frau hergefallen”, sagte Staatsanwalt Mackel. Die zierliche Frau sei mit „erheblicher stumpfer Gewalteinwirkung” niedergeschlagen und erwürgt worden.

Ulf T., der seit langem psychisch krank sein soll, soll „Trophäen” vom Tatort mitgenommen haben. Der Mann soll der Toten einen Ohrring abgenommen und ihren Wohnungsschlüssel eingesteckt haben. Zudem soll der 59-Jährige Kleidung und Handtücher aus der Wohnung des Mordopfers getragen haben. Ein Teil der Textilien soll Ulf T. in den großen Müllcontainer des Mietblocks an der Bremer Straße geworfen, einen anderen Teil in sein Auto gepackt haben.

Der Mord wurde entdeckt, weil der Hund der Griechin in der Tatnacht andauernd bellte und Nachbarn die Polizei riefen. Ulf T. wurde am ersten Weihnachtstag festgenommen, als er gerade mit seiner Mutter vom Weihnachtsessen zurückgekehrt war. In seinem Auto, dass er offenbar bereits für seine Flucht gepackt hatte, fanden Kripoermittler Textilien aus der Wohnung der ermordeten Griechin. Den Ohrring und den Wohnungsschlüssel der Toten soll der 59-Jährige bei sich getragen haben.