Die traurige Nachricht: Die Bielefelder Nachtansichten, die wegen Corona bereits von Ende April auf den 15. August 2020 verlegt worden waren, können auch zum Ausweichtermin nicht stattfinden und werden für 2020 abgesagt.

„Wir gehen leider davon aus, dass wir die Nachtansichten unter den jetzt erwartbaren Rahmenbedingungen und Einschränkungen nicht so durchführen könnten, wie wir alle – wir als Veranstalter, unsere vielen Partner-Institutionen und auch die Fans der Veranstaltung – es uns gewünscht hätten. Darum treffen wir lieber jetzt schweren Herzens diese Entscheidung und legen bereits alle kreative Energie auf die Nachtansichten im nächsten Jahr“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing.

Die Nachtansichten 2021 finden dann am 24. April statt. In diesem Jahr gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021 oder können zurückgegeben werden. Infos dazu unter der Hotline 0521/ 516999 (montags bis freitags, 10 bis 15 Uhr). Das Festival für Licht und Kunst lockt jedes Jahr bis zu 15.000 Besucher in die Stadt und ist das größte Kulturevent dieser Art in der Region. Mehr unter www.nachtansichten.de.

Auch beim Run & Roll-Day, dem eigentlich am 20. September geplanten Sport-Event auf dem Ostwestfalendamm, drückte aufgrund des erheblichen organisatorischen Vorlaufs einer solchen Großveranstaltung bereits die Zeit. Hier haben Bielefeld Marketing und die Stadtwerke Bielefeld als Hauptsponsor gemeinsam beschlossen, dass der Run & Roll-Day nicht in normaler Form stattfinden wird, aber als digitales Sport-Event durchgeführt werden soll.

Run & Roll-day digital

„Andere Volksläufe und ähnliche Sport-Events sind bereits erfolgreich in digitalen Varianten umgesetzt worden. Wir prüfen jetzt, wie sich diese Konzepte auf den Run & Roll-Day übertragen lassen und sind vorsichtig optimistisch“, berichtet Katharina Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing.

Die Teilnehmer absolvieren bei der digitalen Version die Läufe individuell für sich oder in kleinen Gruppen, je nachdem was die Schutzverordnungen aktuell erlauben. Anschließend werden die Laufzeiten im Internet hochgeladen und auch die Urkunde gibt’s digital. Eine Anmeldung für die Läufe wäre ab August denkbar. Bielefeld Marketing wird dazu rechtzeitig informieren unter: www.run-and-roll-day.de

Kleinere Events

Anstatt auf Großevents setzt Bielefeld Marketing in diesem Sommer auf größere Veranstaltungsreihen mit kleineren Events. Angebote für bis zu 150 Besucher können so auch unter den aktuellen Bestimmungen wie Hygiene-Auflagen und Abstandsregelungen umgesetzt werden. Im Rahmen der Kampagne #BielefeldSommer arbeitet das Stadtmarketing hier eng mit dem Kulturamt Bielefeld sowie zahlreichen Partnern und Sponsoren zusammen.

An der Sparrenburg findet ab dem 26. Juni der „Burgsommer“ statt. Der Ravensberger Park beheimatet ab Ende Juni den „Parksommer“. Auf den Bühnen präsentieren Bielefeld Marketing und das Kulturamt Bielefeld sechs Wochen lang ein umfangreiches Programm mit vielen kleinen Konzerten, Puppentheater, Poetry Slams, Lesungen, Tanz und Theater, Wissenschaftsshows, Sport, Yoga und Tastings.

Die ersten Termine waren am Wochenende bereits ausverkauft. Karten gibt es ausschließlich im Online-Vorverkauf. Alle Infos zu den #BielefeldSommer-Terminen sowie Tickets gibt es unter www.bielefeld.jetzt

Die einzelnen Programme in der Übersicht findet man auch unter www.bielefeld.jetzt/burgsommer und beim Parksommer unter www.kulturamt-bielefeld.de.