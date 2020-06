Wer kennt diesen Mann? Hinweise an die Polizei Bielefeld.

Wer kennt diesen Mann? Hinweise an die Polizei Bielefeld. Foto: Polizei

Bielefeld (WB). Die Polizei bittet die Bielefelder Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht in Verdacht, am Montag eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Er soll einen Mitarbeiter eines Supermarktes an der Gütersloher Straße mit einem Messer verletzt haben.