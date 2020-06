Brand am Bielefelder Siegfriedplatz 1/19 Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Foto: Christian Müller

Foto: Sabine Schulze

Foto: Sabine Schulze

Der Experte habe mit einem Kripoermittler am Dienstag mit der Ursachensuche begonnen. Wann ein Ergebnis vorliegt, wusste die Sprecherin nicht. „Die Ermittlungen dauern an.“ Ob eine der drei im Imbisswagen gefundenen Gasflaschen defekt war, konnte die Sprecherin ebenfalls nicht sagen.

Unterdessen gab die Polizei Details zur zunächst ungeklärten Identität der drei verletzten Brandopfer bekannt. Bei den Männern, die sich zum Zeitpunkt der Explosion im Imbisswagen für japanische Crêpes aufhielten, handelt es sich den Angaben der Polizeisprecherin zufolge um die aus Bielefeld stammenden Betreiber des Verkaufsgefährts.

Brandopfer in Krankenhäusern

Ein 32-Jähriger schwebe in Lebensgefahr und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden (in NRW gibt es sieben Zentren für Schwerbrandverletzte). Ebenfalls in einer Spezialklinik behandelt werde ein 33-Jähriger, bei dem Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossenen werden konnte. In einem Bielefelder Krankenhaus liegt ein 50-Jähriger, der schwer verletzt wurde.

Engagierte Ersthelfer hatten sich um die brennend aus dem explodierten Imbisswagen geflüchteten Betreiber gekümmert. Anwohner des Siegfriedplatzes kamen mit Wasserflaschen, Wassereimern und Handtüchern angerannt, um die Brandopfer zu löschen und bis zum Eintreffen von zwei Notärzten und vier Rettungswagen-Besatzungen zu kühlen und zu versorgen. Der Schaden am restlos zerstörten Verkaufsgefährt wird von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.