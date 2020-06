Dabei wurden vier Varianten gerechnet. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal sind Wanderungsbewegungen. Die mittlere (Haupt-)Variante geht von einem Plus von 1,7 Prozent und 345.520 Einwohnern aus. Gäbe es deutlich mehr Zuwanderer, könnten auch 363.270 Einwohner erreicht werden. Bei pessimistischer Betrachtung bezogen auf Wanderungsgewinne könnte die Einwohnerzahl auch auf 332.190 absinken. Bei der Null-Variante, bei der nur Geburten und Sterbefälle berücksichtigt werden, käme die Stadt auf 316.840 Einwohner.

Nach der Hauptvariante wird 2045 jeder vierte Bewohner über 65 Jahre alt sein. Bei den über 80-Jährigen ergibt sich ein Plus von 24 Prozent, bei den 65- bis 80-Jährigen ein Zuwachs von 20 Prozent. Gründe dafür sind die geburtenstarken Jahrgänge und generell der Anstieg der Lebenserwartung.

Südliche Bezirke profitieren

Vom Anwachsen der Bevölkerung werden neben dem Stadtbezirk Mitte vor allem die südlichen Bezirke profitieren. „Mitte“ wird bis 2045 ein Plus von 4,2 Prozent vorausgesagt. Die Vorhersagen für die übrigen Bezirke: Jöllenbeck minus 2,5 Prozent, Schildesche minus 1,5 Prozent, Heepen minus 0,9 Prozent, Gadderbaum plus vier Prozent, Stieghorst plus 0,1 Prozent, Brackwede plus 5,9 Prozent, Sennestadt plus 1,6 Prozent, Dornberg minus drei Prozent. Senne kann mit sechs Prozent die höchsten Zugewinne verzeichnen.

Manja Schallock leitet die Statistikstelle. Sie verweist auf die Bedeutung der Zahlen für die Städteplanung. Ihr Fazit: „Obwohl wir wegen der aktuellen Wanderungsgewinne wachsen, ist ein ‘weniger, bunter und älter’ von einzelnen Bevölkerungsgruppen langfristig im Blick zu behalten.“ Mit einer Geburtenrate unterhalb der Bestanderhaltung, werde die Bevölkerung ohne ausreichend Zuwanderung zurückgehen.