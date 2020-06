Zurück zur Natur

Dieser Standard biete den Konsumenten eine verlässliche Orientierung. Richter: „Sie können sich darauf verlassen, dass Naturkautschuklatex, Hauptrohstoff von Kondomen, sozial fair und ökologisch nachhaltig – ohne den Einsatz von Pestiziden zum Beispiel – gewonnen werde. Der FSC zertifiziere weltweit Wälder und Plantagen, die nach ökologischen und sozialen Prinzipien bewirtschaftet würden.

Nachhaltigkeit zählt auch bei Kondomen

Richter begrüßt es, dass dank des „großen Partners“ FSC Standards international vereinheitlicht worden seien und somit eine „große Durchschlagskraft“ beweisen könnten. Richter: „Das bedeutet Glaubwürdigkeit.“ Was auch die Kunden zu schätzen wüssten. Der Wunsch, nachhaltige Produkte zu kaufen, sei vorhanden – auch bei Kondom-Käufern. Zumal, so Richter, „die Eigenschaften identisch“ seien zu nicht-zertifizierten Kondomen und der Preis „relativ gleich“.

Trotz der Corona-Pandemie habe man die Markteinführung im April 2020 gewagt. Seitdem seien die drei neuen Ritex-Produkte „Pro Nature“ in Deutschland im Handel und, so Richter: „Die ersten Rückmeldungen sind sehr gut. Es gibt eine Tendenz, zum nachhaltigen Produkt zu greifen.“

150 Millionen Kondome pro Jahr

Wichtig für das Unternehmen, 1948 von Robert Richters Großvater Hans Richter gegründet und jetzt also in dritter Familiengeneration geleitet, sei die spezifische, gleichmäßige Produktqualität, die Naturkautschuklatex von zertifizierten Plantagen garantiere.

Durchschnittlich 200.000 Liter Naturkautschuk würden pro Jahr in Bielefeld zu mehr als 150 Millionen Kondomen verarbeitet. Man kaufe den Grundstoff für die Kondom-Herstellung nicht von einer einzigen Plantage, aus einem einzigen Land, so Richter. Die Eigenschaften des Naturproduktes seien Schwankungen unterworfen, hingen etwa vom Wetter ab. Beliefert mit Naturkautschuklatex werde Ritex etwa von Gummibaum-Plantagen aus Thailand, Vietnam oder Guatemala.

Recyclingpapier für Kartonage

Einen weiteren Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit habe man auch bei der Verpackung getan. Im vergangenen Jahr habe man im Rahmen einer Sonder-Edition eine Kartonage getestet, die zur Hälfte aus Grasfasern bestanden haben, für die Pro Nature-Produktreihe sei der Frischfaseranteil der Kartonage durch Recyclingpapier ersetzt worden. Auch bei den Siegelbriefchen sei ein Teil der Folienbestandteile durch Papier ersetzt worden. Den Kunden falle das durchaus auf, weiß Richter. „Ja, die Produkte werden im Regal gut gesehen, machen auf sich aufmerksam.“

Richter sagt mit Blick auf Corona, dass sich der Kondom-Umsatz allein im März mit Beginn des Corona-Lockdowns im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres verdoppelt habe, führt das darauf zurück, dass die Menschen sich bevorratet hätten. Im Handel sind Kondome von Ritex vor allem in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Ökologischen Fußabdruck verbessern

Zudem beliefere man Abnehmer in arabischen Ländern, Nordafrika, Asien und Lateinamerika. Robert Richter: „Das wirkt so, als seien wir ein bisschen mit der Gießkanne unterwegs. Kondome sind aber ein Medizin-Produkt und unterliegen je nach Land unterschiedlichen Zulassungsregelungen.“

Ihm sei grundsätzlich wichtig, mit der Marke Ritex das „moderne Made in Germany“' zu repräsentieren. Deshalb würden auch am Produktionsstandort selbst Projekte umgesetzt, die den „ökologischen Fußabdruck“ des Unternehmens verbessern würden. So würden seit Jahresbeginn 2020 Strom und Erdgas von Unternehmen bezogen, die die Energie zertifiziert CO2-neutral herstellen würden.