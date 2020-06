„Auch die Stadt muss zurück in die Erste Liga“

Generalabrechnung mit Paprika-Bündnis

Voraus geht eine Generalabrechnung Nettelstroths mit der Politik der Paprika-Kooperation aus SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokraten. Ganz oben steht die Kritik an der Verkehrspolitik. „Wir brauchen ein Gesamtverkehrskonzept“, fordert Nettelstroth, keine vorweggenommene einseiteige Förderung einzelner Verkehrsträger wie dem Fahrrad. Betrachtet werden müssten die Folgewirkungen, welche wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Fragen damit verbunden seien.

Nettelstroth ist dann schnell beim Umbau des Jahnplatzes. „Alle bisherigen Beschlüsse dazu waren rechtswidrig“, hält er den Paprika-Partnern vor und verweist auf eine entsprechende Bewertung der Bezirksregierung. Die Beschlüsse müssten nun in der Ratssitzung an diesem Donnerstag allesamt noch einmal gefasst werden. Dabei sei dies auch im Hinblick auf Corona eine Gelegenheit innezuhalten, eine konsensfähige Lösung zu finden. Denn: „Wo die 12.500 Fahrzeuge lang fahren sollen, wenn der Jahnplatz gesperrt ist, ist immer noch nicht klar.“

Versäumnisse wirft Nettelstroth dem Paprika-Bündnis und Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) auch in Sachen Ordnung und Sicherheit vor. „Der Kesselbrink darf nicht für die Öffentlichkeit verloren gehen“, sagt er mit Blick auf den Drogenhandel und die Alkoholiker-Szene dort. Schon bei Bagatelldelikten müsse deutlich die Rote Karte gezeigt werden. In der aktuell wegen Corona schwierigen Situation brauche Bielefeld zudem dringend einen Stärkungspakt für die örtliche Wirtschaft, gerade für die Gastronomie. Hier müsse rasch gehandelt werden.

Zwei Wahlperioden

Ausdrücklich betont Nettelstroth, dass er für zwei Wahlperioden plane, nach einer jetzt gewonnenen Wahl 2025 ein weiteres Mal antreten werde. „Wir müssen Bielefeld wieder voranbringen“, schließt der Kandidat. Parteichef Andreas Rüther lobt ihn als „Vollblutpolitiker“, der eine überzeugende personelle Alternative zum Amtsinhaber sei.

Abgestimmt haben die CDU-Mitglieder am Mittwoch ebenfalls über die Direktbewerber in den 33 Ratswahlkreisen und über die wichtige Reserveliste zur Kommunalwahl. Auch dort steht Nettelstroth an Nummer eins, gefolgt von Parteichef Andreas Rüther. Carla Steinkröger steht auf Listenplatz drei. Die Forderung der Jungen Union, „in Fraktionsstärke “ in den neuen Rat einzuziehen, könnte sich erfüllen. Mit Steve Wasyliw (Jahrgang 1989), Katharina Kotulla (Jahrgang 1994) und Margarita Maler (Jahrgang 1993) ist ein junges Trio aussichtsreich platziert.

Altgediente treten nicht mehr an

Einige Altgediente treten nicht mehr an, darunter Gerhard Henrichsmeier oder der langjährige Bürgermeister Detlef Helling. Über ihr Kommunalwahlprogramm will die CDU bei einem gesonderten Parteitag im Juli entscheiden.

Kommentar von Michael Schläger

CDU-Fraktionschef Ralf Nettelstroth ist ein Gegenkandidat auf Augenhöhe für Amtsinhaber Pit Clausen (SPD). Er verfügt über jahrzehntelange kommunalpolitische Erfahrung, war auch als Landtagsabgeordneter für diesen Bereich zuständig. Anders als vor sechs Jahren vertreten Amtsinhaber und Herausforderer in entscheidenden Politikfeldern wie der Verkehrswende oder Sicherheit und Ordnung grundsätzlich unterschiedliche Positionen.

Einem edlen Wettstreit steht also nichts entgegen. Wenn da nicht der Amtsinhaber-Vorteil wäre. Clausen kann sich in Corona-Videobotschaften oder bei Arminia-Aufstiegsfeierlichkeiten präsentieren. Nettelstroth nicht. Auch wenn der Begriff vom SPD-Mann Olaf Scholz geprägt wurde: Die Union muss dem im Wahlkampf mit einer ordentlichen Portion Wums begegnen, damit sie am Wahltag im Rathaus für einen entsprechenden Rums sorgen kann.