Damit sind seit März 420 Bielefelderinnen und Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet. Von den positiv Getesteten sind mittlerweile 401 Menschen wieder genesen. Das ist ein Genesener mehr als am Vortag.

Drei Bielefelder wurden am Mittwoch im Krankenhaus behandelt, keiner davon auf der Intensivstation. In Quarantäne befinden sich zur Zeit 57 Personen. Das sind 6 mehr als am Vortag.

Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage steigt auf 1,8 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 6 Neuinfizierten.