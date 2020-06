157 Tönnies-Beschäftigte wohnen in Bielefeld

Mitarbeiter bekommen noch am Samstag Besuch vom Ordnungsamt

Bielefeld (WB). In welchem Umfang die Stadt Bielefeld vom Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück betroffen ist, zeichnet sich immer deutlicher ab. Dem Gesundheitsamt liegt inzwischen eine Liste mit den Namen und Adressen von 157 Menschen vor , die direkt bei Tönnies beschäftigt sind oder für ein Subunternehmen im Tönnies-Werk arbeiten und in Bielefeld wohnen.