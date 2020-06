Er und ein Brandsachverständiger der Bielefelder Kripo gehen von einem tragischen Unglück aus. Was die Ursache dafür war, das soll demnächst feststehen, sagte York. Ein Sachverständiger wolle in Kürze sein Gutachten vorlegen.

Wie mehrfach berichtet, flog der Imbisswagen für japanische Crêpes am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Siegfriedplatz in die Luft und brannte völlig aus. Drei Mitarbeiter retteten sich brennend ins Freie und wurden von Ersthelfern gelöscht . Der Gesundheitszustand eines dieser drei Bielefelder sei unverändert sehr ernst, sagte der Staatsanwalt. Der lebensgefährlich verletzte 32-Jährige werde in einer Bochumer Spezialklinik behandelt und sei von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt worden.

Der Zustand des 33-Jährigen Brandopfers, das zunächst ebenfalls als lebensgefährlich verletzt galt, habe sich während der Behandlung in einer Hannoveraner Spezialklinik stabilisiert. Der 50-Jährige, der in Bielefeld behandelt werde, befinde sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.