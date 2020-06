„Es geht um mehr Aufenthaltsqualität in der Altstadt“, sagte Riza Öztürk (SPD). Davon könne etwa die Außengastronomie profitieren. Außerdem könnten Konzepte zur City-Logistik konsequenter umgesetzt werden. 1,5 Millionen Euro sollen für das Vorhaben aufgewendet, für die Umsetzung eine Ingenieursstelle befristet bereitgestellt, werden.

Jasmin Wahl-Schwentker (FDP) sagte, bevor ein solches Konzept sofort umgesetzt werde, müsse zunächst mit den Betroffenen gesprochen werden. „Was sagen Anwohner, Kaufleute und Anlieferer dazu?“ Für sie ist das Vorhaben zunächst einmal „ein Schuss aus der Hüfte“. Wahl-Schwentker schlug vor, das Konzept erarbeiten zu lassen und erst anschließend Entscheidungen zu treffen. Dafür gab es aber am Ende keine Mehrheit im Stadtparlament.

„Überall werden Arbeitskreise gebildet, bei dieser wichtigen Frage aber nicht“, meinte Holger Nolte (CDU). Wieder einmal versuche die Paprika-Kooperation, kurz vor der Wahl schnell noch etwas festzuzurren.

Kritik von CDU und Bielefelder Mitte – Opposition will erst Gespräche

Dorothea Becker (Bielefelder Mitte) fragte, warum in dem Antragstext nicht auch die notwendige Beratung in Bezirksvertretung Mitte und im Stadtentwicklungsausschuss berücksichtigt werde. Sie sprach sich deshalb für die Überweisung des Antrages in den zuständigen Fachausschuss aus.

Jens Julkowski-Keppler, Fraktionschef der Grünen, betonte, selbstverständlich sei ein Beteiligungsverfahren vorgesehen. Er wies den Vorwurf zurück, es solle auf die Schnelle etwas durchgepeitscht werden.

Ralf Nettelstroth (CDU) jedoch blieb misstrauisch: „Hier passt etwas nicht zusammen“, war seine Vermutung. Es sei durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, die Zufahrt in die vorhandenen Fußgängerzonen der Altstadt über versenkbare Poller zu regeln. Darüber und über weitere Maßnahmen müsse aber zunächst gesprochen werden.

Durch die Herausnahme von nicht notwendigem Durchgangsverkehr und der Reduzierung von nicht notwendigen Quell- und Zielverkehren ergäben sich Möglichkeiten für eine „neue, bessere Aufenthaltsqualität in einem urbanen Raum“, heißt es in dem zur Abstimmung gestellten Antrag der Paprika-Partner.

Zahl der Autos reduzieren, Aufenthaltsqualität erhöhen

Mit einem reduzierten Kfz-Aufkommen sei es aus verkehrsplanerischer und städteplanerischer Sicht möglich, die Urbanität und Aufenthaltsqualität des Hufeisens deutlich zu erhöhen, sind die Bündnispartner überzeugt. Neue Begegnungszonen könnten entstehen, mehr Sondernutzungsflächen, etwa für gastronomische Betriebe eingerichtet werden. Die Politiker denken auch an „geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen im Fahrbahnbereich“. Dies könnten Bepflanzungen sein oder zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Räder.

Zufahrtbeschränkungen zur Altstadt hatte es bereits Anfang der 90er Jahre gegeben. Damals waren Schranken installiert wordene, die jeweils in den Abendstunden geschlossen wurden. Das Konzept war später jedoch aufgegeben worden.