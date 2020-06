Kaserne öffnet sich erstmals Besuchern

Seit dem Abzug der britischen Armee im Januar liegt die neun Hektar große Fläche brach, wuchert das Gras auf den Grünflächen, bricht Unkraut durch die Ritzen im Pflaster. Besenrein haben die Briten die Soldatenunterkünfte, Verwaltungsgebäude und zahlreichen Werkhallen hinterlassen, nichts Bewegliches zurückgelassen – bis auf eine kleine Überraschung, wohl ein Gruß der Soldaten: Als Michael Kellersmann und Björn Wehmeier, die gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern des Bauamtes die Führungen übernehmen, das Rolltor einer Werkstatt hochfahren, hängt ein Union Jack, die Flagge des Vereinigten Königreichs, in der Einfahrt.

Rundgang in der ehemaligen Rochdale-Kaserne 1/23 Foto: Bernhard Pierel

Ansonsten sind es vor allem englischsprachige Schilder, die an die 75-jährige Präsenz der Briten erinnern und beispielsweise das Parken oder Rauchen verbieten. Über mehrere Fenster eines Kindergartens verlaufen die Buchstaben des Wortes „Summertime“.

Offizierskasino mit Bühne und Theke

Fotografieren ist in den Gebäuden verboten – für die Besucher der Führung ebenso wie für die Medienvertreter, die vorab das Gelände besichtigen: Eine Auflage der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der die Kaserne gehört, wie Kellersmann sagt – und möglicherweise eine Vorsichtsmaßnahme, falls die spätere Nutzung der Gebäude sicherheitsrelevant sein könnte. Denn offiziell, sagt Björn Wehmeier, ist das Areal immer noch militärischen Zwecken gewidmet.

Im Stabsgebäude neben dem Eingang der Kaserne stehen im Offizierskasino noch eine Bühne und eine Theke. An die Wand gemalt ist ein Emblem der Royal British Legion, einer Kriegsveteranen-Organisation, daneben eine Klatschmohn-Blüte, Symbol für die Gefallenen der Weltkriege. Das Gebäude selbst zeigt Symbole aus der Zeit der Wehrmacht: Ein Schwert und Blitze, eingemeißelt über dem Gebäudeeingang. 1935 und 1936 wurden die ersten Gebäude der damaligen Langemarck-Kaserne gebaut.

Auf dem Exerzierplatz von damals sind heute Parkplatzmarkierungen zu sehen. Die Briten nutzten die Kaserne für die Instandhaltung der technischen Militärausrüstung. Für diesen Zweck sind bis 1989 vor allem Werkhallen als jüngere Gebäude hinzugekommen, in denen es noch nach Maschinenöl riecht, in denen Bretter für Fahrzeugschlüssel an der Wand hängen, Lüftungsanlagen oder ein Kran aus dem Jahr 1959 zu sehen sind.

Bombensichere Wände aus Beton

Ein zugewucherter Tennisplatz gibt Einblick in die Sportmöglichkeiten, ebenso eine Turnhalle mit Parkettboden, in denen noch Basketballkörbe und Sprossenwände montiert sind. Ansonsten ist sie ebenso ausgeräumt wie die Kantine samt Küche für die Mannschaftsdienstgrade.

Auffällig sind die Unterkünfte für die zuletzt rund 350 Soldaten: Selbst die Innenwände sind dort rund einen halben Meter dick, vermutlich aus Stahlbeton gegossen wie die Dächer der Häuser. „Die sind bombensicher“, sagt Björn Wehmeier, „fast wie ein Bunker“. Wohl deshalb haben die Briten Kabel auf den Putz gelegt und nicht in der Wand verbaut.

Dieser Aspekt macht die Frage der künftigen Nutzung nicht einfacher. Die Stadt Bielefeld möchte die Rochdale Barracks und die Catterick-Kaserne an der Detmolder Straße, die ab 2013 bis zum Abzug im Frühjahr das Hauptquartier der britischen Truppen in Deutschland waren, gerne vom Bund übernehmen, um Wohnbebauung oder auch Gewerbe möglich zu machen . Ideen werden derzeit entwickelt, Böden auf Belastungen untersucht, die Gebäudesubstanz wird ebenfalls ermittelt und erfasst, um Grundlagen für den weiteren Planungs- und Beteiligungsprozess zu haben. Vor allem aber fehlt noch die Übernahme von der Bima, die noch prüft, ob nicht ein bundeseigener Bedarf an den Flächen besteht.

Potenzial für einen Grünzug

Erst dann wird entschieden, wie die frei gewordenen Areale genutzt werden können, ob und wo Gewerbe, Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser gebaut, bestehende Häuser umgenutzt oder abgerissen werden können. Selbst das Potenzial für einen Grünzug am Rand der Rochdale-Kaserne sieht das Bauamt, weil dort schon alte Bäume stehen und ein Bach – allerdings noch verrohrt – verläuft.

Die Partei Die Linke hat eigene Ideen: Vor der Kaserne forderten neun Demonstranten um den OB-Kandidaten Onur Ocak „bezahlbaren Wohnraum“, als die ersten Besucher das Areal besichtigen.

Schon wenige Stunden nach Beginn der Anmeldefrist waren die 80 Besucherplätze vergeben. Es sind Nachbarn, aber auch andere Neugierige aus Bielefeld wie Rita Schapeit aus Sennestadt, die die Gelegenheit nutzten: „Ich will mir das einfach mal ansehen.“

Weitere Besichtigungstermine sollen folgen. Auf der Internetseite der Stadt Bielefeld sind zudem Videos von Drohnenrundflügen über den Kasernen eingestellt.