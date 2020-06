„Schade“, „traurig“, „schockierend“

Mit Bedauern und mit Schrecken haben viele Bielefelder, aber auch Besucher aus dem Umland auf die angekündigte Schließung von Karstadt reagiert. Das Bielefelder Haus ist eine der 62 von 172 Filialen, die keine Zukunft haben. „Karstadt gehörte seit meiner Kindheit zu meinem Leben“, sagten viele. Sie erinnerten sich an die einstige Zooabteilung, Campingausstellungen oder Pommes frites mit Mayo.

„Karstadt gehört zu Bielefeld“

„Als Kind bin ich schon mit meinen Eltern mit dem Zug nach Bielefeld zum Einkaufen gefahren“, sagte Manuela Sprenger-Hirsch aus Detmold. Karstadt gehört für sie zu Bielefeld. „Warum in so einer großen Stadt wie Bielefeld das Haus geschlossen wird, ist unbegreiflich.“ Dass sie in Zukunft noch Anlass hat, nach Bielefeld zum Shoppen zu kommen, bezweifelt sie.

Auch die Freundinnen Ingrid Schröder und Anneliese Scholt bedauern das Aus. „Wir sind immer gerne in die Textil- und die Wäscheabteilung gegangen. Hier haben wir auch immer etwas gefunden, die Auswahl ist groß.“

Alles unter einem Dach

„Schade“ lautet ebenfalls das Resümee von Ali Özbey, der auch am Samstag wieder Karstadt ansteuerte. „Seit meinem zwölften Lebensjahr bin ich in Bielefeld. Karstadt war immer unser Hauptziel, wenn wir in die Stadt gefahren sind. Hier gibt es eben alles unter einem Dach.“

Das ist für viele der Befragten wichtig: Ob es Parfüm ist, nur mal rasch Briefumschläge holen, ein Bügeleisen, Sportkleidung, Strümpfe, Dekoartikel oder auch Lebensmittel. „Ich musste nicht durch die Gegend laufen, sondern habe hier alles bekommen“, sagt Nicole Reinert. Schuhe hat sie hier ebenso gekauft wie Kleidung und Spielzeug für die Kinder.

„Der Bedarf ist da, Bielefeld hatte immer Warenhäuser“, sagt Dominik Heuer (Café Knigge) vom Vorstand der Werbegemeinschaft City. Und die hätten auch „gut funktioniert“. Er war schockiert vom Aus für das Bielefelder Haus.

Wie auch Gretel Milse. „Als ich heute Morgen gelesen habe, dass Karstadt in Bielefeld schließt, war ich traurig. Kein Karstadt mehr? Das ist nicht mehr Bielefeld.“ Wo sie demnächst einkauft? „Vielleicht in Herford bei Galeria Kaufhof.“ Ihre Gedanken sind auch bei den etwa 140 Mitarbeitern, die das Haus noch hat, und die nun arbeitslos werden. Sie haben in den vergangenen Jahren schon Lohneinbußen in Kauf genommen oder Warengutscheine statt Weihnachtsgeld akzeptiert, um ihrem angeschlagenen Arbeitgeber unter die Arme zu greifen.

Solider Partner in der Kaufmannaschaft

Wo man in Zukunft einkaufen werde, fragt sich mancher. „Das Internet ist für mich keine Alternative. Ich bin dafür, Geschäfte vor Ort zu unterstützen“, sagt Nicole Reinert. Zudem Retouren aus dem Online-Handel zu häufig auf dem Müll landeten. Samstag kaufte sie erneut bei Karstadt: „Das müssen wir jetzt noch ausnutzen.“

Was „nach Karstadt“ kommt, ist die große Frage. Ein längerer Leerstand einer Riesen-Immobilie mit Riesen-Flächen in einer der besten Innenstadt-Lagen wäre bitter. Gerade wegen der exponierten Lage aber hofft Dominik Heuer auf eine baldige Lösung. „Meine Hoffnung: Dass Karstadt nach einer Gesundschrumpfung auf kleiner Fläche zurückkehrt.“ Für die stark renovierungsbedürftige Immobilie allerdings, die der Fondsgesellschaft Aachener Grund gehört, sieht er schwarz und tippt auf einen Abriss. Fehlen werde Karstadt auch in der Kaufmannschaft, betont er: „Das war immer ein richtig guter Partner, solide und zuverlässig.“ Ob es nun um Mitternachts-Shopping, Blumenschmuck oder Weihnachtsbeleuchtung gegangen sei. „Das ist wirklich bitter.“ Wenn Karstadt wegbreche, werde vieles wegbrechen.