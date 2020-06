Euphorischer Arminia-Fan verschenkt 1905 Liter Bier

Inzwischen ist der Aufstieg der Arminen, die sich im Jahre 1905 gründeten, tatsächlich perfekt, die allgemeine Lage aber wegen Corona eine ganz andere als im vergangenen September. Große Partys mit Alkoholkonsum soll/darf es derzeit nicht geben. Doch Mike Cacic, Chef der Ravensberger Brauerei mit Verwaltungssitz in Brackwede, steht zu seinem Wort. Er sagt: „Wie versprochen, verschenke ich 1905 Liter Bier. Interessenten sollen sich mit ihren Vorschlägen oder Wünschen bitte per E-Mail bei uns melden.“

Sein ursprünglicher Plan war, rechtzeitig vor dem letzten Heimspiel gegen Heidenheim einen Ausschankwagen auf dem Siegfriedplatz zu positionieren. „Wir wollten unsere Biere Flutlicht und Abendrot in speziell bedruckten Mehrwegbechern verteilen und uns zusammen mit möglichst vielen Fans und ein bisschen Musik schön entspannt auf den Anpfiff einstimmen“, erzählt Cacic. „Aber diese Idee hat sich ja wegen Corona leider erledigt.“

40 Fässer Bier zu verschenken

Jetzt sucht der Jungunternehmer, der den Arminen schon seit 24 Jahren die Treue hält, nach neuen Ideen. Dabei hat er nicht vor, in irgendeiner Form mit möglichen offiziellen Festivitäten des DSC oder der Stadt Bielefeld zu konkurrieren. Ihm geht es allein um die treuen Fans und darum, dass er mit dieser Geste möglichst vielen von ihnen gerne ein „tolles, emotionales Feiererlebnis“ bescheren würde, das ihnen lange in Erinnerung und mit dem Aufstieg in Verbindung bleibt.

„Dazu haben wir in unserem Lager in Harsewinkel 40 Fässer à 50 Liter an die Seite gestellt“, betont Cacic. „Die Fässer werden den Interessenten frei Haus geliefert.“ Und bei der Ausstattung mit Zapf-Equipment wolle die Brauerei aushelfen, so gut sie könne.

Aber nicht jeder, der ihn kontaktiert, weil er eine 08/15-Gartenparty macht, bekommt zwangsläufig ein Fass Bier geschenkt. Denn es gibt Bedingungen: „Jede Feier sollte thematisch irgendwie mit Arminia oder dem Aufstieg zu tun haben“, erklärt Mike Cacic. „Und der Anlass sollte zeitnah, also vor Beginn der nächsten Spielzeit gefeiert worden sein.“

Aktionen rund um den Aufstieg

Menschen, die zum Beispiel in den Vereinsfarben schwarz-weiß-blau heiraten und entsprechend poltern wollen, hätten hier gute Chancen; genau wie jene Arminia-Fans, die in diesen Tagen schadenfroh den „Abschied des Dauerrivalen Preußen Münster aus dem Profi-Fußball“ begießen. „Oder wenn Bielefeld Marketing plötzlich beschließt, ein Aufstiegsfest im Bürgerpark – mit Almblick – ausrichten zu wollen, kommen wir bestimmt ins Geschäft“, kündigt Cacic an.

Er selbst hat sich in seiner Fußballeuphorie weit mehr einfallen lassen, als nur Freigetränke zu spendieren. So soll sein Flutlicht-Bier von Kalenderwoche 27 an in Flaschen mit den besonderen Aufstiegsetiketten „Wir sind die besten Fans der Welt“ in limitierter Auflage auf den Markt kommen. Außerdem packt die Ravensberger Brauerei fleißig Aufstiegspakete für Fans – mit Bier, Bierglas, Poster, Aufklebern, Leinenbeutel und Glückslos.

Wer um die genannten 1905 Liter Fassbier buhlen will, schickt eine aussagekräftige E-Mail an die Adresse aufstieg@ravensbergerbrauerei.de oder an prxxxenliga4@ravensbergerbrauerei.de.