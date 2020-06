Mobiel mausert sich zum Komplettanbieter

„Die Corona-Krise wird sich deutlich auf das Mobiel-Jahresergebnis 2020 auswirken“, sagt Geschäftsführer Martin Uekmann am Montag. Doch da geht es eigentlich um die Bilanz für 2019. Und mit der ist der Mobiel-Chef ganz zufrieden. „Das Jahresergebnis liegt leicht über Plan“, so Uekmann. Soll heißen: Das Minus fiel mit 23,3 Millionen Euro etwas geringer aus als eigentlich angenommen. 2018 hatte es noch 22,1 Millionen betragen. Der Umsatz liegt bei 61,1 Millionen. Die gute Nachricht für die Stadtkasse: Der Verlust wird von den Stadtwerken, der Mobiel-Mutter, noch einmal voll ausgeglichen.

Ein Höchststand bei den Fahrgastzahlen in „normalen Zeiten“ scheint erreicht. 60,1 Millionen Fahrgäste waren es 2019. Und fast exakt genauso viele auch im Jahr 2018. Uekmann führt dies auf die achtmonatige Umbauzeit auf der Stadtbahnlinie 3 zurück, wodurch allein rund 300.000 weniger Fahrgäste zu verzeichnen gewesen seien. Darüber hinaus habe es auch auf Buslinien Umleitungen und Verspätungen gegeben. Und auch der Umstand, dass mancher bei schönem Wetter lieber aufs Rad umsteigt statt Bus und Bahn zu fahren, habe zum stagnierenden Fahrgastaufkommen beigetragen.

Kai-Uwe Steinbrecher, Geschäftsbereichsleiter Technik, ist jedoch überzeugt, dass der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen bis 2030 die von der Politik gesetzte 25-Prozent-Marke erreichen könnte. „Dann muss die Politik aber auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen.“

Vielseitiges Angebot

Und das Produkt „Mobiel“ muss noch attraktiver werden. Das Unternehmen sei inzwischen schon ein Komplettanbieter, meint Cornelia Christian, zuständig für das Kundenmanagement. Die Geschäftsbereichsleiterin verweist auf Mobilitätsangebote wie den Motorroller Alma oder die inzwischen 800 E-Scooter, die seit August 2019 in der Stadt unterwegs sind. Gerade erst im Mai kamen die Leihräder hinzu und jüngst die Elektroautos. Verwirklicht wurden diese Angebote meist mit externen Partnern. Neue Wege geht Mobiel auch mit den Anton-Rufbussen, die in Jöllenbeck und Sennestadt verkehren, vor allem in Sennestadt gut angenommen werden. Es gehe um eine intelligente Verknüpfung dieser Angebote, meint Uekmann. Dazu beitragen sollen auch neue Mobilitätsstationen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten. „Die Planungen dafür laufen.“ Intelligent verknüpft werden sollen die Angebote schon bei der Buchung. Eine App für alles von Stadtbahn bis E-Auto ist in der Vorbereitung und soll 2021 auf den Markt kommen. Unterdessen geht der Stadtbahn-Ausbau ebenfalls weiter. Das betrifft vor allem die Linie 1 nach Sennestadt, wo gerade ein digitales Bürgerbeteiligungsverfahren läuft und Vorschläge für eine Nahverkehrskonzept gesammelt werden. Die Verlängerung der Linie 4 vom Lohmannshof in Richtung Dürerstraße soll 2021 in Angriff genommen werden.

Investitionen von 60 Millionen Euro

Im vergangenen Jahr hat Mobiel 24,5 Millionen Euro investiert. Die Mittel flossen vor allem in den Bau der Hochbahnsteige Markstraße und Krankenhaus-Mitte auf der Linie 3 (7,8 Millionen). Erneuert wurde auch die Stadtbahnab­stellanlage in Sieker (4,9 Millionen Euro). Stolz ist Kai-Uwe Steinbrecher auf 18 neue so genannte Mildhybrid-Busse für sechs Millionen Euro. „Bei uns ist eine der saubersten Busflotten in Deutschland unterwegs“, sagt er.

In diesem Jahr haben sich die Verkehrsbetriebe Investitionen in einem Umfang von 60 Millionen Euro vorgenommen. Der dickste Brocken mit 29,8 Millionen entfällt auf 24 neue Vamos-Stadtbahnwagen. Die ersten werden Ende des Jahres geliefert. Angeschafft werden sollen auch vier Brennstoffzellenbusse einschließlich einer Wasserstofftankstelle. Aus Mobiel-Sicht ist diese Technik zukunftsträchtiger als Elektrobusse.

Nach den Corona-Lockerungen hat sich die Zahl der Fahrgäste bei Mobiel inzwischen auf 40 Prozent des üblichen Aufkommens erholt. Während Abonnenten Mobiel weitestgehend die Treue hielten, war der Barverkauf im April um bis zu 90 Prozent eingebrochen. Was diese Entwicklung für den Jahresabschluss 2020 bedeutet, mag Uekmann noch nicht beziffern. Für ihn ist aber klar: „Die Corona-Krise wird auch unser Geschäft nachhaltig verändern.“