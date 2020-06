„Mit dieser Masche ist er schon letzte Woche in Lüdenscheid aufgeflogen”, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In Iserlohn habe sich der Mann als 50-jähriger Arnsberger ausgegeben. Der eigentliche Prüfling habe vor dem Gebäude gewartet.

Der Betrugsversuch fiel einer Mitarbeiterin in der Prüfstelle auf, weil sie den Mann wiedererkannte. Der 53-Jährige habe noch versucht, zu fliehen, sei aber von anderen festgehalten worden. Der Bielefelder müsse nun mit einem Verfahren wegen Missbrauchs von Ausweispapieren rechnen, außerdem könne ihm der Führerschein abgenommen werden.