Bielefeld-Quelle (WB/ca). Die Polizei nimmt an, dass sich ein Einbrecher in Quelle bei einem Einbruchsversuch verletzt und dann die Blutspuren beseitigt hat. Jedenfalls fanden die Hausbesitzer eine kaputte Scheibe und eine frisch gewischte Terrasse vor, als sie am Dienstag nach Hause kamen.

Von Westfalen-Blatt