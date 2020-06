Kirche zieht Corona-Test zurück

„Diese haben weiter bestätigt, dass sich der Corona-Ausbruch auf die Tönnies-Mitarbeiter beschränkt. Eine generelle Einschränkung für Gottesdienstbesucher aus dem Kreis Gütersloh war für uns so nicht mehr gegeben,“ erklärt Uwe Moggert-Seils, Pressesprecher des Kirchenkreises Bielefeld. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 28. Juni, um 10 Uhr in der Waldkirche an der Waterboer unterhalb des Hermanswegs im Bielefelder Ortsteil Senne. Es ist der erste Gottesdienst dieser Art in diesem Jahr. Ursprünglich sollte bereits zu Pfingsten hier Gottesdienst gefeiert werden. Wegen der Corona-Krise wurde der Start der Freiluft-Kirchensaison aber verschoben.

Für Besucher gelten beim Gottesdienst an diesem Sonntag verschärfte Auflagen. Besucher müssen sich mit Namen und Anschrift registrieren - „wie bei jedem Gottesdienst”, heißt es einer Mitteilung des Evangelischen Kirchenkreises. Außerdem ist das Tragen eines Mundschutzes vorgeschrieben.

Der Kirchenkreis Bielefeld hat zudem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Kreis Gütersloh wohnen, empfohlen, im Home-Office zu arbeiten, „in allen Fällen, wo dies möglich ist.“ Der Schutz der Gläubigen und der Mitarbeiter der Kirche habe oberste Priorität. Daher hatte der Kirchenkreis Bielefeld vor Tagen schon entschieden, von den neuen Lockerungen in NRW keinen Gebrauch zu machen und die Abstandsregel beizubehalten. Superintendent Christian Bald: „Angesichts der aktuellen Entwicklung in unserer Region, dem COVID-19-Ausbruch im Kreis Gütersloh mit noch nicht absehbaren Folgen auch für die Stadt Bielefeld, verzichten wir auf diese Möglichkeit und empfehlen unseren Gemeinden dringend, die eigenen bisherigen Schutzkonzepte zunächst beizubehalten. Nach wie vor betrachten wir aus unserer christlichen Grundhaltung heraus auch bei allen gottesdienstlichen Handlungen das Wohl und den Gesundheitsschutz aller Beteiligten als maßgebend.“