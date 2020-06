Keine Einschränkung für Gütersloher

Clausens Sorge: Nach dem Infektionsgeschehen beim Fleischkonzern Tönnies und dem vom Land verordneten Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf könnten Menschen insbesondere aus dem Gütersloher Kreisgebiet einfach im nahen Bielefeld auf Dienstleistungen zugreifen, die es in ihren Heimatorten derzeit nicht gibt. Daher hatte sich der OB bei Ministerpräsident Armin Laschet beklagt, dass Bielefeld in Beratungen über Maßnahmen nicht einbezogen worden sei . Gleichwohl hat der Krisenstab am Mittwoch keine Notwendigkeit für eigene Regelungen gesehen – anders als etwa der Kreis Osnabrück, der Bewohnern der betroffenen Kreise den Besuch verschiedener öffentlicher Einrichtungen untersagt.

Zahlen dürften steigen

„Wir sehen noch keinen Grund für Sonderregelungen“, sagt Stadtsprecherin Gisela Bockermann. Das sei aber eine Momentaufnahme und könne sich in den nächsten Tagen ändern. Man warte jetzt vor allem mit Spannung auf die Corona-Reihentests unter den Bewohnern des Kreises Gütersloh, die mit Tönnies überwiegend nichts zu tun haben – um zu sehen, ob und wie sich das Virus dort ausbreitet.

Denn es wären diese Bewohner, die in Bielefeld auf Kneipen, Kinos, Hallenbäder oder Fitnessstudios zurückgreifen könnten, die für sie zu Hause gesperrt sind. Die rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter sind ohnehin in Quarantäne. Gleichwohl hält man im Krisenstab „nichts von einem Generalverdacht“ gegenüber Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf.

Eine Unwägbarkeit für die Corona-Statistik in Bielefeld bleiben die hier wohnenden 162 Tönnies-Beschäftigten und deren Mitbewohner, insgesamt rund 350 Personen , für die ebenfalls Quarantäne angeordnet wurde. Bislang liegen für zehn Menschen aus Bielefeld mit Bezug zum Fleischbetrieb positive Corona-Testergebnisse vor. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass diese Zahl noch steigt. Denn die Testergebnisse für sämtliche Mitarbeiter von Tönnies und den Subunternehmen lägen zwar vor. Sie sind aber offenbar noch nicht abschließend den zuständigen Ämtern übermittelt worden, wie Gisela Bockermann sagt.

Labore sind ausgelastet

Dazu kommen ausgelastete Labore: Während den Bewohnern des Kreises Gütersloh versprochen wird, Testergebnisse lägen nach 24 Stunden vor, wartet das Bielefelder Gesundheitsamt immer noch auf Ergebnisse für Schüler und Lehrer des Westfalen-Kollegs. Eine Schülerin hatte sich infiziert, ihre Klasse kam vergangene Woche in Quarantäne . Auch rund 50 Schülern und Lehrern der Marienschule, wo Anfang dieser Woche ein Corona-Fall aufgetreten war, wurden Tests angeboten. Auch diese Resultate sind noch nicht eingegangen.

Die Nähe Bielefelds zum Kreis Gütersloh ist inzwischen auch Thema in Urlaubsorten. Eine Vermieterin aus Bayern etwa habe bei der Stadt nachgefragt, ob sie Bielefelder anreisen lassen dürfe, berichtet Bockermann. Verunsicherung auch bei Medizinern: Ärzte aus Bielefeld wollten wissen, ob sie Patienten aus Gütersloh behandeln dürfen. Zu beiden Fragen kam ein klares „Ja“ von der Stadt, die als Arbeitgeber selbst keine Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, nur weil sie in den Kreisen Gütersloh oder Warendorf wohnen.

Konsequenzen zieht indes der Stadtsportbund als Dachorganisation der Bielefelder Sportvereine. Vorsitzender Karl-Wilhelm Schulze empfiehlt den Vereinen, an ihre Mitglieder aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf zu appellieren, bis Ende Juni nicht am Sportbetrieb teilzunehmen.