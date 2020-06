Wie berichtet, hatte sich eine Schülerin des Westfalen-Kollegs mit familiärem Bezug zum Fleischunternehmen Tönnies infiziert. Schüler und Lehrer, mit denen die Schülerin Kontakt hatte, wurden in Quarantäne geschickt. Alle Betroffenen stehen trotz der negativen Testresultate noch bis zum 29. Juni unter Quarantäne. Auch nach der Infektion eines Schülers der Marienschule gab es keine weiteren Corona-Fälle unter den rund 50 Schülern und Lehrer, die mit ihm Kontakt hatten. Die betroffenen Lerngruppen bleiben dennoch bis zum 2. Juli in Quarantäne.

Unterdessen meldet die Stadt drei neue Infektionsfälle für Bielefeld (Stand: Donnerstag, 10 Uhr). Sie alle haben einen Bezug zum Pandemiegeschehen bei Tönnies und betrifft somit Personen, die sich bereits in Quarantäne befinden.

Damit sind seit Beginn der Pandemie jetzt insgesamt 440 Bielefelderinnen und Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon haben insgesamt bisher 13 Infizierte einen Bezug zu Tönnies. Von den positiv getesteten sind 406 Menschen genesen. Das ist keine Veränderung zum Vortag.

Weiterhin vier Personen werden im Krankenhaus behandelt, alle liegen auf der Intensivstation. Bislang sind in Bielefeld fünf Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Diese Zahl ist seit dem 6. Juni unverändert. In Quarantäne befinden sich zurzeit 431 Menschen. Das sind 47 mehr als am Vortag.

Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage liegt bei 5,9 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 20 Neuinfizierten.