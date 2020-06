Randale auf Kita-Tour

42 Kindergärten in der Region sind in diesen Tagen die Spielorte der Band – bis zu fünf an einem Tag. „Mit Abstand die besten Songs“ ist Titel der Tour und zugleich Hinweis aufs Konzept. Denn in Corona-Zeiten spielen die vier Musiker mit Abstand zu den jungen Zuschauern. „Wir stellen uns draußen auf, ohne Bühne und mit zwei kleinen Verstärkern“, sagt Jürgen Vahle von Randale. Mitunter stehen die Musiker neben dem Sandkasten oder auch mal auf dem Bürgersteig, ganz unkompliziert, um in jeweils 25 Minuten sechs Titel zu spielen. Die Stücke sind abgestimmt aufs Kita-Alter, und auch Klassiker wie das Olderdissen-Lied sind dabei.

Die Tour, auf die Beine gestellt von Randale und dem Verein „OWL zeigt Herz“, der seit 2007 Kinder insbesondere im sportlichen und kulturellen Bereich fördert, soll den Jungen und Mädchen nach Monaten der coronabedingten Einschränken etwas Abwechslung bieten – „Input, kurz vor den Ferien“, sagt Vereinsvorsitzender Daniel Stephan. Und etwas Besonderes zum Ende der Kindergartenzeit, da die sonst üblichen Abschlussfeste ausfallen.

Konzerte im Kreis Gütersloh verlegt

Die Tournee sichert aber auch der Band wieder ein paar Konzerte. 25 Auftritte hatte Randale in diesem Jahr geschafft, wie Jochen Vahle sagt, bis Anfang März alles weitere („der Terminkalender war voll“) abgesagt werden musste. Der Verein OWL zeigt Herz, der seit Jahren mit der Band zusammenarbeitet, übernimmt einen Teil der Gagen, Sponsoren wie die BGW und die Volksbank ebenso. Die Kitas zahlen jeweils 200 Euro für den Auftritt.

„Wir haben uns überlegt, was jetzt noch geht“, sagt Vahle. Und die Idee, in den Kitas zu spielen, kam offensichtlich gut an. Randale ging auf verschiedene Träger zu, und „wir rannten offene Türen ein“, hätten sogar doppelt so viele Auftritte machen können.

Der neuerliche Lockdown im Kreis Gütersloh verlangte allerdings eine Umplanung der Tour, die die Band unter anderem auch nach Herford, Minden, Bad Salzuflen und Lemgo führt. Die Konzerte im Kreis Gütersloh sollen im August oder September nachgeholt werden. Mit den Auftritten erreicht Randale rund 2500 Kinder in der Region.

Klettergerüst eingeweiht

Das Randale-Konzert haben die Kinder und Erzieher der Kita „Hand in Hand“ am Donnerstag auch genutzt, um das neues Klettergerüst auf dem Außengelände einzuweihen. „Darauf haben wir seit zwei Jahren hingearbeitet“, erklärte Kita-Leiterin Karin Ploghaus-Schürmann. Denn das alte, 21 Jahre alte Spielgerät war morsch. So hat der Förderverein seit längerem Spenden gesammelt, auch wenn in den vergangenen Monaten Corona-bedingt manches, das geplant war, ausfallen musste. „Eigentlich wollten wir einen Sponsorenlauf veranstalten, mussten diesen aber absagen“, so die Kita-Leiterin. Statt dessen wurde aber kurzerhand einen Online-Flohmarkt organisiert.

Große finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung des 14.000 Euro teuren Spielgerätes gab es auch durch private Spenden wie etwa die einer Familie, die aus Anlass eines 80. Geburtstags einen größeren Betrag gesammelt hatte. Karin Ploghaus-Schürmann: „Außerdem haben auch die Eltern kräftig mit angefasst und die Sandfläche neu gestaltet.“