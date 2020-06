Mitten im Umbau

Kamen die Stadtwerke 2018 noch auf ein passables Jahresergebnis von 18 Millionen Euro, muss sich die Eigentümerin, die Stadt Bielefeld, für 2019 mit 1,4 Millionen zufrieden geben. Der Hauptgrund seien so genannte Sondereffekte, etwa Rücklagen für das Atomkraftwerk Grohnde, das bald ausläuft und an dem die Stadtwerke beteiligt sind, erläuterte Mario Lach, Geschäftsbereichsleiter kaufmännische Dienste. Die Verluste der Verkehrs-Tochter Mobiel in Höhe von 23,3 Millionen Euro konnten aber – wie berichtet – noch einmal in voller Höhe ausgeglichen werden. Außerdem haben die Stadtwerke für Leitungsrechte eine Konzessionsabgabe in Höhe von 21,6 Millionen Euro ans Rathaus überwiesen.

Sorgenfalten beschert den beiden Geschäftsführern allerdings das laufende, von der Corona-Krise voll betroffene Geschäftsjahr. Betroffen sind fast alle Unternehmenssparten. Es gab bislang einen geringeren Stromabsatz, die Fahrgastzahlen bei Mobiel brachen ein und erholen sich nur langsam. Die Bäder-Tochter BBF musste zunächst schließen, konnte die Freibäder nur mit Verspätung öffnen. „Was das alles für uns bedeutet, ist noch nicht absehbar“, so Uekmann. Ohne Corona wäre wohl noch einmal alles im grünen Bereich, wäre wohl wieder ein positives Jahresergebnis zu erwarten gewesen, ergänzt sein Kollege Müller. Die gesamte Stadtwerke-Gruppe befindet sich zudem in einem schwierigen Umbau-Prozess vom klassischen Versorger hin zu einem kommunalen Dienstleister für die unterschiedlichsten Lebensbereiche.

Kerngeschäft über Plan

Der Stromabsatz stieg 2019 um 6,3 Prozent auf 3,5 Milliarden Kilowattstunden. Auch der Erdgas-Absatz konnte leicht um 1,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Kilowattstunden gesteigert werden. 18,8 Millionen Kubikmeter Wasser wurden bereitgestellt. Mit 840,2 Millionen Kilowattstunden lag der Fernwärmeabsatz leicht unter Vorjahres-Niveau.

Telefongesellschaft Bitel

Die Stadtwerke-Kommunikationstochter leidet unter starkem Wettbewerbsdruck. Das trieb das Jahresergebnis 2019 dort in ein Minus von 2,9 Millionen Euro. Gründe seien insbesondere gestiegene Kosten beim Breitbandausbau, so Uekmann. Bei dem müsse die Stadtwerke-Gruppe langen Atem beweisen. In Ausbaugebieten, in denen die Versorgung zuvor miserabel war, sei das Kundeninteresse gewaltig. In Stadtteilen, die bisher passabel versorgt seien, sei die Nachfrage nach Glasfaser „überschaubar“. Gleichwohl: „Glasfaser ist die Zukunft.“

Bädergesellschaft BBF

Für die Bädergesellschaft BBF war 2019 ein Rekordjahr. Der Super-Sommer ließ die Zahl der Freibadbesucher auf 410.000 steigen, Das Ishara kam mit 440.000 Gästen auf sein bislang zweitbestes Ergebnis. 124.000 besuchten die Eisbahn. Nie waren es seit der Jahrtausendwende mehr.

Interargem

Mit einem Rekordergebnis von 19,1 Millionen Euro schloss auch die Entsorgungssparte Interargem mit den Müllverbrennungsanlagen in Bielefeld und Hameln. 771,1 Millionen Tonnen Abfall wurden verarbeitet, davon in Bielefeld erstmals mehr als 400.000 Tonnen. Dabei wurde soviel Strom erzeugt, dass 130.000 Haushalte versorgt werden konnten. Zuversichtlich ist Rainer Müller, dass die Interargem auch den Zuschlag für die Klärschlammverbrennung in der Region erhält.

Investitionen

„Versorgung und Verkehr bilden bei uns neue Schnittmengen“, sagt Martin Uekmann. „Sektorenkopplung“ ist das Zauberwort. Das schlägt sich auch in den Investitionen nieder. 17,9 Millionen wurden 2019 in Versorgungsnetze investiert, 23 Millionen sollen es dieses Jahr werden, 5,5 Millionen stehen für das Vorzeigeprojekt Batteriespeicher bereit. Der Glasfaserausbau kostet 2019 rund 10,9 Millionen, 17,6 Millionen sind dieses Jahr angesetzt. Mobiel investiert kräftig in Hybridbusse und neue Vamos-Stadtbahnwagen.

Kennzahlen

Jahresergebnis 2019: 1,4 Millionen (2018: 18,6 Millionen), Umsatz 612,2 Millionen (580,5), Betriebsergebnis, bereinigt um Sondereffekte: 44,4 Millionen (56), Eigenkapital 38,4 Millionen (328,4), Bilanzsumme 862,1 Millionen (871,3), Konzessionsabgabe 21,6 Millionen (22,4), Beschäftigte Stadtwerke-Gruppe 2634 (2522).