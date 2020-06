„Daher sind zum Start in die Sommerferien mehr Beamte auf den Autobahnen unterwegs, um den Reiseverkehr zu kontrollieren und Tipps für eine sichere Fahrt in den Urlaub zu geben. Mit verstärkter Präsenz und gezielter Verkehrsüberwachung möchte die Polizei Bielefeld dafür sorgen, dass Sie sicher an Ihrem Urlaubsziel ankommen“, sagt Polizeisprecherin Sonja Rehmert.

Zum Start in den Urlaub mit dem Auto rät die Polizei Bielefeld: Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt Reifendruck, Ölstand und Wasser. Starten Sie die Fahrt erholt und gut ausgeruht. Sichern Sie Kinder, Haustiere und Gepäck. Machen Sie während der Fahrt ausreichend Pause und lassen Sie Kinder und Tiere nicht im Fahrzeug zurück, auch nicht, wenn das Fenster geöffnet ist.

Die Autobahn ist auch bei Stau kein Ort für Fußgänger. „Bewahren Sie Ruhe, bilden Sie eine Rettungsgasse und bleiben Sie im Auto. Schon bei Schritttempo muss auf der Autobahn und mehrspurigen Landstraßen eine Rettungsgasse gebildet werden“, sagt die Sprecherin.

Und: Finger weg vom Handy oder sonstigen elektronischen Geräten während der Fahrt. „Nehmen Sie Rücksicht auf sich und andere“, appelliert die Polizei.

Zum Schluss sagt die Sprecherin: „Damit die Vorfreude nicht schon auf dem Rastplatz endet, lassen Sie Wertsachen nicht im Fahrzeug zurück, sondern führen Sie diese körpernah mit sich. Lassen Sie sich nicht auf so genannte Kofferraumgeschäfte ein, dabei handelt es sich zumeist um falsche Schnäppchen.“