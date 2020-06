Wichtige Infos zu Bus und Bahn

Ab Montag, 29. Juni, bis voraussichtlich Mitte August wird an der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz der Aufzug saniert, der vom Bahnsteig zur Verteilerebene vor dem Servicecenter führt. „Während der Aufzug außer Betrieb ist, ist kein barrierefreier Zugang zum Bahnsteig möglich. Lediglich die feste Treppe und die Rolltreppe stehen zur Verfügung“, sagt Mobiel-Sprecherin Birgit Jahnke. Mobiel empfiehlt mobili-tätseingeschränkten Fahrgästen, auf die Haltestellen Rathaus oder Hauptbahnhof auszuweichen. Wieder nutzbar ist ab Mittwoch, 1. Juli, der Aufzug, der von der Verteilerebene hinauf zum Jahnplatz vor das Stadtwerke-Kundenzentrum führt.

In einem seit mehr als ein Jahr laufendem Austauschprogramm lässt die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft (BBVG) zehn von insgesamt 15 Aufzügen in unterirdischen Stadtbahnhaltestellen erneuern. Der Austausch begann Ende 2019 an der Haltestelle Beckhausstraße und umfasst außerdem die Haltestellen Wittekindstraße, Nordpark, Jahnplatz und Hauptbahnhof.

Es werden 1,8 Millionen Euro investiert

Die BBVG investiert hierfür rund 1,8 Millionen Euro. Die Aufzüge sind alle rund 30 Jahre alt und haben seit der Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels im April 1991 jedes Jahr Millionen von Fahrgästen befördert. Jetzt ist die Grenze ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) fördert die Maßnahme mit einem Betrag in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro.

Voraussetzung für die Förderung ist unter anderem ein verbesserter Service für die Kunden: So soll der Betriebszustand der Aufzüge zukünftig in einer App abrufbar sein, damit die Fahrgäste sich frühzeitig informieren können, ob der Fahrstuhl an ihrer Haltestelle funktioniert.

BBVG, Stadt und Mobiel setzen beim Austausch der Aufzüge auf eine andere Technik. Waren bisher hydraulische Aufzüge im Einsatz, werden jetzt Seilaufzüge eingebaut. Vorteil für die Fahrgäste: Die neuen Fahrstühle sind schneller als die alten. Außerdem rechnen die Bauherren mit einer deutlichen Energie und damit Kostenersparnis durch die Modernisierung.

Buslinien in Brackwede werden umgeleitet

Ab Montag, 29. Juni, bis Dienstag, 11. August, muss Mobiel die Buslinien 28, 94, 123, 128 und die Nachtbuslinie N7 rund um den Stadtring umleiten. „Grund ist die Sperrung der Kreuzung Stadtring/Berliner Straße wegen Straßenbauarbeiten“, sagt Mobiel-Sprecherin Lisa Teichler. Bei der Linie 28 entfällt in beide Richtungen die Haltestelle Wikingerstraße. Bei der Linie 94 entfällt die Haltestelle Dresdner Straße. Bei den Linien 123 und 128 entfällt die Haltestelle Am Wißbrock. Bei der Linie N7 entfallen die Haltestellen Winterberger Straße, Düsseldorfer Straße, Rostocker Straße und Dortmunder Straße. Fahrgäste können auf diverse Ersatz- und bestehende Haltestellen ausweichen.

Die Nachtbuslinien sind zwischen 1 und 4 Uhr aktuell wegen der Corona-Situation noch ausgesetzt. Die Umleitung gilt deswegen aktuell nur für die Frühverkehre ab 5 Uhr.

Linie 131 wird umgeleitet – Busbahnhof Steinhagen wird nicht angefahren

Von diesem Freitag, 26. Juni, an bis voraussichtlich Freitag, 14. August, müssen die Verkehrsbetriebe die Buslinie 131 umleiten. Grund ist die Einbahnstraßenregelung in der Potsdamer Straße wegen Straßenbauarbeiten. Es entfällt die Haltestelle Ostring in Richtung Ostring. Fahrgäste können auf die Haltestellen Dürkopp Adler und Niedernholz ausweichen.

Von Montag, 29. Juni, bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Dezember, kann Mobiel den Busbahnhof Steinhagen nicht mit der Nachtbuslinie N14 anfahren. Dieser wird aktuell umgestaltet. Die Busse halten in der Zeit an einer Ersatzhaltestelle an der Bielefelder Straße.