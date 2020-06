Der Beifahrer im Streifenwagen sowie der Stadtbahnfahrer (20) und die Fahrgäste der Linie 4 kamen beim Zusammenstoß gegen 14.25 Uhr mit dem Schrecken davon. Für die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme und das Abschleppen des beschädigten, erst wenige Monate alten Streifenwagens vom Typ Ford S-Max war der Unfallort auf der Kreuzung August-Bebel-/Nikolaus-Dürkopp-Straße etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Für diese Zeit war der Verkehr auf den Stadtbahnlinien 3 und 4, die beide über die Nikolaus-Dürkopp-Straße fahren, unterbrochen.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, sei die Streifenwagenbesatzung auf der August-Bebel-Straße in Richtung Oelmühlen-/Detmolder Straße unterwegs gewesen. Ob bei dieser Einsatzfahrt die Sonderrechte (Blaulicht und Martinshorn) am großen Van eingeschaltet waren, müsse noch geklärt werden.

In Höhe der Einmündung Nikolaus-Dürkopp-Straße, wo eine Ampel den Verkehr zwischen Bahn und Autos regelt, kam es zum Zusammenstoß mit einer von der Endhaltestelle Dürkopp Tor 6 kommenden, in Richtung Niederwall fahrenden Stadtbahn. Der Vamos-Zug der Linie 4 mit Ziel Lohmannshof rammte den großen Van der Polizei an der hinteren, linken Seite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen am Heck herum geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten Oberkommissar, der am Steuer des Streifenwagens saß. Der Van war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die an der Front schwer beschädigte Stadtbahn kam zurück ins Depot nach Sieker. Der Schaden am Zug wird von der Polizei auf 20.000 Euro, der Schaden am Streifenwagen auf 15.000 Euro geschätzt.