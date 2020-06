Nachbarin erwürgt: Täter soll in Psychiatrie

Bielefeld (WB). Der psychisch kranke Bielefelder (59), der sich an der blinkenden Weihnachtsbeleuchtung seiner Nachbarin gestört und deswegen am vierten Advent in einem großen Mietshaus an der Bremer Straße eine 34-Jährige in ihrer Wohnung erwürgt haben soll, soll auf Dauer in die geschlossene Psychiatrie. Das fordern sowohl Staatsanwalt Moritz Kutkuhn als auch Verteidiger Torsten Giesecke. Das Schwurgericht (10. Große Strafkammer) will am kommenden Montagvormittag das Urteil verkünden.

Von Jens Heinze