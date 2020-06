Ärger mit der Soforthilfe

Bielefeld (WB). Vom kommenden Montag an bekommen die 426.000 kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständigen, die von Ende März bis Ende Mai Corona-Überbrückungshilfe beantragen konnten, eine Email von ihrer Kammer. Darin werden Sie gebeten, den tatsächlichen Ausfall durch die Einschränkungen, die mit der Pandemie verbunden sind, dazulegen. Was nicht nachgewiesen wird, muss zurückgezahlt werden. „Der Ärger ist programmiert“, erklärte am Freitag Harald Grefe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwestfalen. Die Kammer stockte vorsorglich ihr Corona-Beratungsteam trotz Ferienbeginn wieder auf die volle Stärke von 15 auf.

Von Bernhard Hertlein